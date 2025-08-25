«Калашников» рассказал о юбилее подводного автомата

«Калашников»: Оружию подводного спецназа АПС исполнилось полвека

Оружию подводного спецназа — 5,66-миллиметровому автомату подводному специальноиу (АПС) — исполнилось полвека. О юбилее в Telegram рассказал концерн «Калашников».

Компания напомнила, что АПС был создан в ходе научно-исследовательской работы «Морское оружие-3». «АПС предназначен для вооружения легких водолазов, передвигающихся под водой с помощью ласт или на подводных средствах доставки, с целью поражения живой силы противника (боевых пловцов, диверсантов) на глубинах до 40 метров», — говорится в сообщении.

На суше дальность стрельбы АПС достигает 100 метров. Возможность использования автомата в двух средах обеспечивается автоматическим газовым регулятором. Долгое время АПС оставался засекреченным — широкой общественности его впервые показали в 1993 году на оборонной выставке International Defence Exhibition (IDEX) в Абу-Даби.

Ранее «Калашников» сообщил, что дивизион оружейного производства концерна по итогам первого полугодия 2025 года выполнил плановое задание на 100 процентов.

В июле 2021 года обозреватель Питер Сучиу в журнале The National Interest заметил, что Россия располагает уникальным инновационным автоматом-амфибией, не теряющим своей эффективности в подводных условиях.