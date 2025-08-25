Войти
Lenta.ru

«Калашников» рассказал о юбилее подводного автомата

443
0
+1
Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости
Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости.

«Калашников»: Оружию подводного спецназа АПС исполнилось полвека

Оружию подводного спецназа — 5,66-миллиметровому автомату подводному специальноиу (АПС) — исполнилось полвека. О юбилее в Telegram рассказал концерн «Калашников».

Компания напомнила, что АПС был создан в ходе научно-исследовательской работы «Морское оружие-3». «АПС предназначен для вооружения легких водолазов, передвигающихся под водой с помощью ласт или на подводных средствах доставки, с целью поражения живой силы противника (боевых пловцов, диверсантов) на глубинах до 40 метров», — говорится в сообщении.

На суше дальность стрельбы АПС достигает 100 метров. Возможность использования автомата в двух средах обеспечивается автоматическим газовым регулятором. Долгое время АПС оставался засекреченным — широкой общественности его впервые показали в 1993 году на оборонной выставке International Defence Exhibition (IDEX) в Абу-Даби.

Ранее «Калашников» сообщил, что дивизион оружейного производства концерна по итогам первого полугодия 2025 года выполнил плановое задание на 100 процентов.

В июле 2021 года обозреватель Питер Сучиу в журнале The National Interest заметил, что Россия располагает уникальным инновационным автоматом-амфибией, не теряющим своей эффективности в подводных условиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России