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В США оценили российский автомат-амфибию

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Источник изображения: Фото: Aaron Bernstein / Reuters

Россия располагает уникальным инновационным автоматом-амфибией, не теряющим своей эффективности в подводных условиях. Так оценил оружие писатель из американского штата Мичиган Питер Сучиу в своей статье, опубликованной в The National Interest.

Эксперт отметил, что совсем немногие виды оружия способны функционировать в условиях полного погружения в воду на длительное время. Также предназначенное для военных целей оружие на суше обычно не демонстрирует аналогичный эффект под водой.

Однако это свойство не относится к российскому автомату двухсредному специальному автомату (АДС), который используется в кругах подразделений военно-морского флота и выступает как заменой таких моделей, так и специального подводного автомата (АПС) и штурмовой винтовки АК74М. Это «амфибийное» оружие, выполненное для боевиков-водолазов армии России, отметил Сучиу.

Ранее сообщалось, что новая российская подлодка К-329 «Белгород» признана в США самой совершенной субмариной Военно-морского флота России. В статье журнала The National Interest отмечается, что «Белгород» существенно превосходит американские аналоги по размеру — в том числе субмарины класса «Огайо», считающиеся крупнейшими в истории американского ВМФ.

АДС может вести огонь одиночными выстрелами, отсечками по три выстрела и в режиме непрерывного огня. Он также оснащен подствольным гранатометом, который предназначен только для применения на поверхности. Использование АДС позволяет боевым пловцам обойтись одним видом оружия, тогда как раньше они были вынуждены брать на задание и подводные, и обычные автоматы.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АДС
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Проекты
Ohio
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