«Калашников» получил дополнительные заказы на РПЛ-20 и АК-12К

«Калашников» получил дополнительные заказы на пулеметы РПЛ-20 и автоматы АК-12К

Дивизион оружейного производства (ДвОП) концерна «Калашников» по итогам первого полугодия 2025 года выполнил плановое задание на 100 процентов. Предприятия получили дополнительные заказы на новые модели оружия, сообщил концерн.

«В 2025 году ДвОП помимо выполнения ключевых контрактов по основному боевому стрелковому оружию получил дополнительные заказы на такие новинки концерна "Калашников", как укороченный 5,45-миллиметровый автомат АК-12К и 5,45-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 в расцветке "Мультикам"», — говорится в сообщении.

Также концерн значительно нарастил поставки снайперских винтовок Драгунова (СВД) относительно первого полугодия 2024 года. «Калашников» подчеркнул, что новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) и пистолет-пулемет Калашникова (ППК) серийно производят после апробации в ходе СВО.

В июле стало известно, что Воздушно-десантные войска России начали применять новые РПЛ-20 в зоне СВО. Пулемет весом 5,5 килограмма поддерживает установку стволов длиной 415 и 590 миллиметров, а также различных прицельных приспособлений.