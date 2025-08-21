Войти
Россия завершит модернизацию атомных подлодок

Фото: Пресс-служба Северного флота / РИА Новости
«Известия»: Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подлодок

В ближайшие годы Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 1980-1990-е. Об этом пишет газета «Известия».

Издание подчеркивает, что в настоящее время Военно-морской флот России получает современные субмарины — стратегические корабли проекта «Борей-А» и тактические подлодки проекта «Ясень-М». Остальные — подлодки проектов 971 («Леопард», «Волк» и «Самара») — планируется модернизировать до варианта 971М, что приблизит их к возможностям субмарин проекта «Ясень-М».

Также ведутся работы по модернизации субмарины проекта 949АМ («Иркутск»), которая получит возможность запускать ракеты «Циркон». Не исключено, что будут обновлены подлодки проекта 945А («Нижний Новгород» и «Псков»).

После этого, ближе к 2030-му, может начаться модернизация субмарин, построенных в 2000-е годы. В частности, могут быть обновлены субмарина проекта «Ясень» («Северодвинск») и подлодки проекта «Борей».

В июле западный журнал Military Watch Magazine заметил, что в ходе недавних учений «Июльский шторм» российская атомная подводная лодка запустила по цели крупнейшую в мире крылатую ракету.

Страны
Россия
Продукция
Волк
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
945 Барракуда
945А Кондор
955 Борей
Военные учения
