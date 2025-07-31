На Западе оценили запуск российской АПЛ крупнейшей в мире крылатой ракеты

MWM: Российская атомная подлодка запустила крупнейшую в мире крылатую ракету

В ходе недавних учений «Июльский шторм» российская атомная подводная лодка (АПЛ) запустила по цели крупнейшую в мире крылатую ракету. С оценкой оружия выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание заметило, что субмарина «Орел» проекта 949А «Антей», принимавшая участие у учениях, способна переносить 24 крылатые ракеты «Гранит» массой семь тонн каждая, которые по своим размерам примерно в четыре раза превосходят крылатые ракеты современных надводных кораблей. Ракеты «Гранит» имеют дальность 500 километров и предназначены для поражения авианесущих ударных групп противника.

Журнал отмечает, что в настоящее время подводные лодки проекта 949А «Антей» заменяются субмаринами проекта 885 «Ясень», а на смену ракетам Гранит приходят гиперзвуковые «Цирконы».

Ранее MWM написал, что возможности российских АПЛ значительно выше, чем у стратегических субмарин времен холодной войны.

Также в июле портал TWZ заметил, что столкнувшаяся в октябре 2021 года с подводной горой атомная подлодка Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил США может вернуться в строй в конце 2026-го.