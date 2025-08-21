Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок

Обновление АПЛ 1980–1990-х годов постройки превратит их в универсальные ракетоносцы и значительно усилит боевые возможности флота

В ближайшие годы в России планируют завершить модернизацию от трех до пяти атомных подлодок, на очереди дополнительно не менее пяти кораблей. Уже несколько лет в российском подводном судостроении идет программа модернизации атомных подводных лодок 1980–1990-х годов постройки. Какие лодки и как изменятся в ближайшие годы, насколько программа модернизации увеличит боевую мощь российского флота — разбирались «Известия».

Какие подводные лодки находятся на модернизации

Сейчас для нашего флота ведется строительство атомных подводных лодок двух основных проектов: стратегические ракетоносцы проекта «Борей-А» и ударные универсальные подлодки «Ясень-М».

Фото: РИА Новости/Павел Львов Источник изображения: iz.ru

«Стратеги» обеспечивают ядерный паритет с любым потенциальным противником уже сегодня. Но по многоцелевым лодкам, которые в случае войны будут вести борьбу с субмаринами и кораблями противника, всегда есть потребность иметь резерв. Большее количество таких кораблей в строю заметно улучшает возможности нашего флота. И поэтому в его составе сохраняются атомные лодки выпуска 1990-х и начала 2000-х годов. Потому и ведется их модернизация.

Первыми на модернизацию по проекту 971М в конце 2010-х годов зашли атомные подлодки проекта 971. Те самые, которые на Западе в свое время назвали Akula и Improved Akula: «Леопард», «Волк» и «Самара». Основное изменение — оснащение субмарин современным ракетным комплексом «Калибр» с возможностью применения крылатых ракет как по морским, так и по наземным целям. Одновременно планируется и модернизация оборудования. Все мероприятия позволят приблизить боевые возможности субмарин выпуска 1990-х годов к уровню современных атомоходов типа «Ясень-М». По шумности серия кораблей проекта 971 уступает «Ясеням», но тем не менее находится на уровне американских подводных лодок 1990-х годов постройки, которые сегодня несут службу.

Головным кораблем модернизации по проекту 971М стала ПЛА «Леопард», работы по которой ведутся центром «Звездочка» и близятся к завершению. Головной корабль всегда сложнее в работе, чем серийные заказы. Это же относится и к программам модернизации таких больших подводных лодок. Их длина — 113 м, ширина корпуса — более 13 м, полное водоизмещение — более 13 тыс. т. Очень большой подводный корабль.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Одновременно с работами по обновлению ударных лодок проекта 971 на Дальнем Востоке в центре судостроения «Звезда» ведутся работы по модернизации атомной подводной лодки — носителя крылатых ракет проекта 949АМ «Иркутск». После ее завершения вместо противокорабельных ракет «Гранит» корабль получит возможность применения «Калибров», сверхзвуковых ракет «Оникс» и гиперзвуковых «Цирконов». Пуск ракет будет выполняться из универсальных пусковых установок, которые подобны тем, что устанавливаются на ПЛА «Ясень-М».

Следом на модернизацию могут пойти и другие субмарины такого же типа. Напомним о размерах подводного корабля: длина — 155 м, ширина корпуса — более 18 м, подводное водоизмещение — более 19 тыс. т. Настоящий крейсер.

Кстати, в составе ВМФ сегодня еще несколько атомных крейсеров проекта 949А, и они также могли бы пройти модернизацию и еще долгое время нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ России.

Кроме упомянутых атомоходов в составе флота есть еще уникальные титановые субмарины проекта 945А — «Нижний Новгород» и «Псков». Судя по всему, эти подлодки также могут рассчитывать на модернизацию с оснащением ракетным комплексом «Калибр» подобно ПЛА проекта 971.

Фото: ИТАР-ТАСС/Саяпин Владимир Источник изображения: iz.ru

А следом придет пора модернизировать подводные лодки выпуска 2000-х годов. В очередь на обновление встанут и головная ПЛА «Северодвинск» проекта «Ясень», и первые стратегические подводные лодки «Борей». Но это случится уже не ранее чем на рубеже 2030-х годов. Сейчас у промышленности другие задачи, и план на модернизацию для нужд флота подводных лодок уже есть. Да и обновлять атомоходы последнего поколения еще рано.

Кто занимается модернизацией субмарин

Судостроительная промышленность не может моментально модернизировать всё, что в принципе можно улучшить или переоснастить. Этим могут заниматься только собственно производители подводных лодок, а также специализированные судоремонтные предприятия. Самое крупное из них — это центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. Но судостроительные и судоремонтные мощности сегодня загружены. Заводы строят новые корабли и подводные лодки, а «Звездочка» ведет текущий ремонт для всего Северного флота России и не только.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов Источник изображения: iz.ru

Каждый проект модернизации кораблей, выпущенных несколько десятилетий назад, сродни строительству нового корабля — необходимо провести дефектовку, обновить кабельные трассы, поправить элементы конструкции и, самое главное, заменить электронное оборудование и системы вооружений. В этом основная суть модернизации, и за счет установки на подводные корабли новых систем обнаружения противника, новых или улучшенных боевых информационных управляющих систем, новых ракетных комплексов и меняются их боевые возможности. Иногда в разы.

Дмитрий Корнев