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В США описали будущее Украины после успешной кампании российских «Гераней»

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Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

TWZ: Невозможность отражать атаки «Гераней» сделает Украину беззащитной перед РФ

Невозможность успешно отражать массированные удары реактивных дронов-камикадзе «Герань» сделает Украину беззащитной перед будущими военными кампаниями Вооруженных сил России. Возможное будущее российско-украинского конфликта описало американское издание TWZ.

Обозреватель Говард Альтман заметил, что отражение атак российских модифицированных «Гераней» требует от Вооруженных сил Украины (ВСУ) использования дорогих средств перехвата. В частности, одна ракета AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), запускаемая установкой National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS), стоит от 500 тысяч до 1 миллиона долларов, а противоракета Patriot PAC-3 — около 4 миллионов долларов.

Издание приводит слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, согласно которым российские беспилотники летят на скорости более 500 километров в час, маневрируя при этом, из-за чего перехватить их могут далеко не все системы, которыми располагает украинская сторона.

Альтман заключает, что если Россия наладит массовое производство реактивных «Гераней», а Украина не обзаведется подходящими средствами противодействия им, то это «откроет страну для беспрепятственных атак с применением более разрушительного оружия».

В июле украинский отставной высокопоставленный офицер заявил, что сочетание возросших атак Вооруженных сил России и сокращения поставок средств противовоздушной обороны, прежде всего американских систем Patriot, имеет «каскадный эффект» для обороноспособности Украины.

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