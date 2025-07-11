Стало известно о «каскадном эффекте» поражения украинской ПВО

TWZ: Атаки России и сокращение поставок США имеют каскадный эффект для Украины

Сочетание возросших атак Вооруженных сил России и сокращения поставок средств противовоздушной обороны (ПВО), прежде всего американских систем Patriot, имеет «каскадный эффект» для обороноспособности Украины. Об этом изданию TWZ стало известно от украинского отставного высокопоставленного офицера.

«Поскольку запускается все больше ракет и беспилотников, все больше целей поражаются из-за истощения запасов перехватчиков», — сказал отставной офицер, признавший, что «истощение украинских запасов провоцирует россиян на изучение возможности поражения чего угодно».

В публикации отмечается, что с начала года интенсивность российских атак по объектам на Украине выросла в пять раз. При этом Россия не только наращивает темпы ударов и увеличивает использование дронов-приманок, но и непрерывно совершенствует тактику атак.

Издание отмечает, что передача через США списанных израильских систем Patriot может стать спасательным кругом для Украины. «Как минимум [конфликт] между Украиной и Россией показал США и их союзникам, что их запасы оружия не соответствуют их стратегическим амбициям», — заключается в публикации.

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что в ходе отдельных ударов американские системы ПВО Patriot были уничтожены российскими баллистическими ракетами «Искандер».