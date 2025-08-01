Войти
Lenta.ru

ВСУ назвали причину сложности перехвата российских «Гераней»

325
0
0
Фото: Maksym Kishka / Reuters
Фото: Maksym Kishka / Reuters.

ВСУ объяснили сложность перехвата российских «Гераней» отсутствием средств ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) объясняют сложность перехвата российских дронов-камикадзе «Герань» отсутствием подходящих для этого средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Издание приводит слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, согласно которым российские беспилотники летят на скорости более 500 километров в час, маневрируя при этом. «Фактически на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем», — назвал причину сложности перехвата дронов полковник.

Telegram-канал со ссылкой на украинские СМИ отмечает, что «Герани» остаются практически недосягаемыми для украинских дронов-перехватчиков, вертолетов и мобильных огневых групп, а в случае их маневрирования на высоту 9 километров имеющиеся у ВСУ средства — истребители и зенитные системы — не позволяют быстро отреагировать.

Издание делает вывод, что для эффективного перехвата «Гераней» необходимы комплексы, включающие зенитную артиллерию, программируемые снаряды, радары и оптические станции, которые не только дороги в эксплуатации, но и «являются относительно редкими среди стран-партнеров и требуют длительного производства».

Ранее западный журнал Military Watch Magazine (MWM) отмечал, что спутниковые снимки, опубликованные американским телеканалом CNN, выявили значительные усилия по расширению производства российских ударных беспилотников-камикадзе «Герань-2» на заводе под Елабугой (Татарстан).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 08:14
  • 9810
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.07 17:19
  • 30
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 31.07 13:36
  • 1
Три причины, по которым американский мировой порядок может рухнуть (Bloomberg, США)
  • 31.07 13:04
  • 1
На Западе оценили запуск российской АПЛ крупнейшей в мире крылатой ракеты
  • 31.07 09:57
  • 15
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 31.07 00:34
  • 2
"Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда
  • 30.07 22:31
  • 0
Ответ на ""Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда"
  • 30.07 16:46
  • 0
Ложь как стратегия: исказить, обмануть, дезинформировать
  • 30.07 16:44
  • 0
Лев Вершинин прокомментировал инцидент с дроном в Минске
  • 30.07 03:39
  • 37
"Главное - не зарабатывать новых долгов"
  • 30.07 02:59
  • 0
О поколениях подводных лодок
  • 30.07 00:09
  • 1
Разница поколений: Путин оценил мощь атомных подлодок ВМФ РФ
  • 29.07 22:43
  • 488
Претензии к администрации сайта
  • 29.07 22:09
  • 0
По поводу "Наверстать упущенное: истребитель Су-35 получил масштабную модернизацию для воздушного боя (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.07 21:22
  • 0
Ответ на "Россия только что спустила на воду крупнейший в мире боевой корабль после 26-летней глубокой модернизации (Military Watch Magazine, США)"