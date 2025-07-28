Болгария планирует приобрести береговой противокорабельный ракетный комплекс NSM

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 21 июля 2025 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Болгарии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) одного берегового подвижного ракетного комплекса Naval Strike Missile Coastal Defense System (NSM CDS) с противокорабельными ракетами NSM производства норвежской группы Kongsberg. Продажа одобрена Государственным департаментом США. Оценочная стоимость поставки, включая оборудование, вооружение, вспомогательное и учебное оборудование и имущество, запасные системы и части, подготовку личного состава и техническую поддержку, составляет 620 млн долл.

Самоходная пусковая установка польского варианта берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса NSM СDS (NDR) с ракетами Kongsberg NSM на базе польского военного автомобиля Jelcz P662D.43 (с) ВМС Польши

Количественные параметры поставки не указываются, однако заявлено, в поставку войдут три комплекта аппаратуры передачи данных Link-16 Multifunctional Information Distribution System - Joint Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS), что может указывать на то, что в комплект войдут три береговые ракетные батареи. Норвежская (то есть иностранная) группа Kongsberg выступит генеральным подрядчиком поставки, что является достаточно необычным для программы FMS.

Таким образом, Болгария станет третьим заказчиком берегового подвижного ракетного комплекса Naval Strike Missile Coastal Defense System (NSM CDS) в "американском" исполнении по линии FMS, фактически совместно производимого Kongsberg и американской корпорацией RTX (Rаytheon) - ранее такие комплексы были заказаны Румынией (уведомление DSCA от октября 2020 года) и Латвией (уведомление DSCA от мая 2023 года).

Румыния заключила непосредственные межправительственное соглашение с США по линии FMS с общей стоимостью 286 млн долл о приобретении комплекса NSM CDS в апреле 2021 года. В декабре 2022 года ВМС США выдали Raytheon Missiles & Defense как генеральному подрядчику непосредственный контракт на 217 млн долл на производство и поставку комплекта комплекса NSM CDS Румынии, с реализацией работ (технической поддержки и обучения) до сентября 2028 года. При этом фактически 60% объема стоимости работ будет выполнять норвежская группа Kongsberg (производство самих противокорабельных ракет NSM). Согласно уведомлению DSCA от октября 2020 года, в поставку Румынии должны войти две батареи комплекса, которые будут включать суммарно четыре самоходные пусковые установки Mobile Launch Vehicle, два командных пункта Coastal Defense System Fire Distribution Center (FCC, разработаны Kongsberg на основе командного пункта ЗРК NASAMS), и неуказанное количество транспортно-заряжающих машин и противокорабельных ракет NSM.

В настоящее время противокорабельные ракеты NSM используются в береговом подвижном ракетном комплексе NSM CDS (NDR), приобретенном ВМС Польши непосредственно у Kongsberg и выполненном на польских шасси. Польша приобрела два комплекса (дивизиона) - первый комплекс (дивизион) был закуплен Польшей в 2008 году и поставлен в 2012 году, а второй был заказан в 2014 году и поставлен в 2017 году. В сентябре 2023 года Польша заключила с Kongsberg контракт на закупку еще четырех комплексов (дивизионов) NSM CDS (NDR) и "несколько сотен" ракет новой версии NSM Block 1A к ним на общую сумму 1,8 млрд евро, с поставкой в 2026-2032 годы. Также ракеты NSM применяютcя в новых береговых подвижных ракетных комплексах национальной разработки Navy/Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) в морской пехоте США и в варианте комплекса NSM CDS (StrikeMaster), заказанном Австралией.

Согласно болгарским СМИ, указанная в уведомлении DSCA оценочная стоимость поставки Болгарии ракетного комплекса NSM CDS в 620 млн долл является завышенной (что в общем типично для уведомлений DSCA), и Болгария планирует выделить на эту закупку около 500 млн левов (300 млн долл) - что соответствует и примерной стоимости румынского контракта.

В составе ВМС Болгарии комплекс NSM CDS должен поступить на вооружение единственного действующего 2-го берегового ракетно-артиллерийского дивизиона, дислоцированного в Варне и сейчас располагающего поставленным в 1981 году советским береговым подвижным противокорабельным ракетным комплексом 4К51Э "Рубеж-Э" (две батареи по две пусковые установки) с противокорабельными ракетами П-21 и П-22.

Следует отметить, что с получением комплекса NSM CDS с ракетами NSM небольшие ВМС Болгарии получат на вооружение второй тип современных противокорабельных ракет, поскольку два строящихся сейчас для болгарского флота патрульных корабля (корвета) типа "Храбри" будут вооружены противокорабельными ракетами Saab RBS-15 Mk 3+.