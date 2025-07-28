Подводник высказался о перспективе возвращения авианосца «Адмирал Кузнецов» на воду

Подводник Курдин: Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в очень круглую сумму

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется в очень круглую сумму, потому что срок службы крейсера уже достаточно большой, рассказал капитан первого ранга, председатель Санкт-Петербургского клуба подводников Игорь Курдин. Об этом специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Авианосец — это тот корабль, который действует не в одиночку. Для его охраны и обороны нужно достаточно большое количество кораблей. По сравнению с иностранными авианосцами, его боевая мощь не такая и большая. Поэтому ремонт будет дорогой, но есть ли смысл?» — задался вопросом Курдин.

При этом, по словам подводника, решение о восстановлении авианосца должно принимать главное командование ВМФ.

Ранее председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что авианосец «Адмирал Кузнецов», который спустили на воду 40 лет назад, могут продать или утилизировать. Он назвал ремонт корабля бессмысленным.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил назвать следующую атомную подводную лодку в честь военно-морского деятеля в том случае, если крейсер «Адмирал Кузнецов» продадут или утилизируют. А военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказался за восстановление авианосца.