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Российский военный высказался о признании ремонта «Адмирала Кузнецова» бессмысленным

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Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС.

Военный Дандыкин: Авианосец «Адмирал Кузнецов» нужно восстановить

Авианосец «Адмирал Кузнецов» нужно восстановить, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так о признании ремонта крейсера бессмысленным специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас есть палубная авиация. У нас есть летчики, которые являются элитой морской авиацией, палубники. Я считаю, что никто не отменял, несмотря на все беспилотники, авианесущие корабли. Нужно крейсер выводить на воду и строить новый несущий корабль», — заявил Дандыкин.

Мое мнение такое, что не надо торопиться: нужно восстановить, вывести [на воду] и работать. Потом уже построить другой корабль и работать [на нем]. Мы — великая морская держава. Будем исходить из этого

Василий Дандыкин

военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что авианосец «Адмирал Кузнецов», который спустили на воду 40 лет назад, могут продать или утилизировать. Он назвал ремонт корабля бессмысленным.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил назвать следующую атомную подводную лодку в честь военно-морского деятеля в том случае, если крейсер «Адмирал Кузнецов» продадут или утилизируют.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
БПЛА
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