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В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

Колесник: Именем Кузнецова нужно назвать подлодку, если авианосец утилизируют

Если авианосец «Адмирал Кузнецов», который спустили на воду 40 лет назад, решат продать или утилизировать, то имя флотоводца уйти не должно, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» депутат предложил назвать следующую атомную подводную лодку в честь военно-морского деятеля.

«Надводные корабли нужны. Но сейчас наши атомные подводные лодки могут в щепки разнести американский флот в считаные секунды, если дело дойдет до этого. По поводу "Адмирала Кузнецова", я думаю, решение [о работе, продаже или утилизации] должно принимать руководство Министерства обороны. "Адмирал Кузнецов" — это не атомный крейсер. Такие авианесущие крейсеры нужны. Но все-таки, если бы у него была энергетическая установка, ядерная, было бы, наверное, лучше. Потому что не надо тащить за собой танкеры для заправки», — отметил Колесник.

При этом депутат объяснил, что 40 лет — это небольшой срок для корабля.

«Я сам по образованию подводник. Адмирал Кузнецов — один из лучших флотоводцев времен Советского Союза. Сергей Георгиевич Горшков, Николай Герасимович Кузнецов — это те люди, которые создали советский флот, который считался одним из самых мощных в свое время. И сейчас наш флот равняется на тот уровень, и мы уже практически на него выходим по мощи нанесения ударов», — рассказал он.

Если вдруг решат его продать, то имя адмирала Кузнецова [следует] оставить. Я как подводник считаю, что нужно сделать атомную подводную лодку и дать ей имя адмирала Кузнецова. Сделать ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Имя адмирала Кузнецова уйти не должно

Андрей Колесник

член комитета Госдумы по обороне

Ранее председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» могут продать или утилизировать. Специалист назвал ремонт корабля бессмысленным.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Ядерный щит
2 комментария
№1
28.07.2025 11:00
Авиакрыло ЧФ нуждается в укреплении.Авианосец "Кузнецов" здесь просто необходим.
-2
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№2
28.07.2025 18:47
Цитата, ID: 19190 сообщ. №1
Авиакрыло ЧФ нуждается в укреплении.Авианосец "Кузнецов" здесь просто необходим.

:)
Какое, блин, "авиакрыло ЧФ"?
Неужели так трудно понять, что палубный самолет на "Кузнецове" - НИКАК "не ровня" самолету морской авиации берегового базирования?

Насчет авиации ЧФ. Wiki:
...
В июне 2014 года имевшаяся в составе ЧФ 7057-я авиабаза морской авиации была переформирована обратно в два авиационных полка, которым вернули прежние названия и почетные титулы. С 1 июля 2014 года 43-й Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова отдельный морской штурмовой авиационный полк перебазирован на аэродром Саки. Аэродром Гвардейское из состава ВМФ РФ передан в состав ВВС РФ. На аэродроме Гвардейское сформирован 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ, две эскадрильи (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).

Су-24 "Кузнецов" ТОЧНО "не потянет" - как и Су-34. Да это и не палубные самолеты изначально.
Су-25 - скорее всего, тоже. Да и зачем Су-25 в качестве палубных штурмовиков? У них даже радаров нормальных нет.

Поймите, авианосец - это ОСЛАБЛЕНИЕ авиации ЧФ, а не ее усиление. Как наличие БЕСПОЛЕЗНОЙ "Москвы" было ослаблением ЧФ - это была "черная дыра" для пожирания ограниченных ресурсов флота. Поэтому ее под шумок и "отправили на убой" - после ДВУХ отказов в проведении модернизации.

ЧФ - это БПЛА, КР в первую очередь. Калибр 3М14 (а не ПКР 3М54), "Оникс", "Циркон".
По вторую - восстанавливемая МРА (Су-34М, Ту-22М3М).
В-третьих - СОВРЕМЕННЫЕ мины (и средства борьбы с ними), а также средства активного обнаружения НАПЛ (ПЛА в Черное море не сунутся - не дурные).
В-четвертых - корабли ОВР, и патрульные корабли/катера.
В-пятых - немного - морская пехота.

Вот и весь ЧФ. "Были времена - да прошли, былинные". (C)
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