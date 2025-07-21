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Морское специальное судно "Николай Камов" проекта 14400 вышло на испытания

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Сообщают, что 16 июля 2025 года в Каспийске на Каспийском море начались заводские ходовые испытания морского специального судна (учебного вертолетного корабля) "Николай Камов" проекта 14400 с заводским номером 1440. Судно было построено в интересах Военно-Морского Флота Российской Федерации на предприятии ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК) в Городце (Нижегородская область).

Морское специальное судно (учебный вертолетный корабль) "Николай Камов" проекта 14400 с заводским номером 1440, построенное в интересах ВМФ России на предприятии ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК) в Городце (Нижегородская область), на заводских ходовых испытаниях в Каспийском море. Каспийск, июль 2025 года (с) forums.airbase.ru

Морское специальное судно проекта 14400 предназначено для подготовки экипажей палубных вертолетов, в том числе для отработки навыков летного состава при посадке и взлете вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52 с вертолетонесущих кораблей ВМФ России, а также для испытаний новых типов корабельных вертолетов, новых авиационно-технических средств обеспечения полетов вертолетов и беспилотных аппаратов и радиоэлектронных средств управления авиацией.

Формальным заказчиком судна проекта 14400 выступает Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ), проект разработан ЦКБ "Балтсудопроект" (входящим в состав "Крыловского государственного научного центра"). Разработку авиационной части судна осуществило АО "Центр научно-технических услуг "Динамика" в рамках финансируемой Министерством обороны России ОКР "Разгон-ВМФ".Контракт на постройку судна был подписан КГНЦ с ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" в декабре 2017 года, со сроком предъявления судна на Государственные испытания в июле 2019 года.

Судно должно базироваться на Ейск на Азовском море, обеспечивая деятельность расположенного там 859-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России.

Закладка судна была произведена в Городце 28 июня 2018 года. Однако постройка судна была быстро приостановлена из-за неготовности технической документации и постоянных корректировок проекта, и была возобновлена только в октябре 2019 года, но и после этого работы велись очень медленно, растянувшись на годы. Только 24 апреля 2024 года судно с присвоенным названием "Николай Камов" было спущено на воду. После достроечных работ, в ноябре 2024 года судно было отбуксировано из Городца по Волге в Каспийск для доукомплектования, проведения испытания и ввода в строй. Перевод "Николая Камова" в Ейск, видимо, будет осуществлен уже только после окончания боевых действий на Украине.

По данным разработчика, судно проекта 14400 имеет полное водоизмещение 842 тонны, длину наибольшую - 66,9 м, ширину наибольшую - 12,7 м, осадку по КВЛ - 2,1 м. Энергетическая установка двухвальная с винтами в насадках. Полная скорость судна - 12 узлов, дальность плавания с полным запасом топлива - 500 миль, автономность по запасам провизии и пресной воды - 2 суток. Судно оснащено взлетно-посадочной площадкой для вертолета класса Ка-27 и оборудовано имитатором качки.

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