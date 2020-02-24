Возобновлена постройка учебного вертолетного корабля проекта 14400 для ВМФ России

Как сообщил веб-ресурс Mil.Press FlotProm , городецкая "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК) возобновила постройку морского специального судна проекта 14400 для ВМФ. Об этом Mil.Press FlotProm рассказали два осведомленных источника в отрасли.

Модель морского специального судна (учебного вертолетного корабля) проекта 14400, строящегося для ВМФ России на ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (Городец, Нижегородская область) (с) Артем Монахов / Mil.Press

О приостановке строительства учебного "вертолетоносца" для морской авиации издание сообщало в марте прошлого года. По словам собеседников издания, работы возобновились в октябре 2019 года.

Задержку объяснили особенностями взаимодействия между бюро-проектантом, ЦКБ "Балтсудопроект", и верфью ССК, а также с отсутствием полного комплекта конструкторской документации.

В сентябре 2018 года главный конструктор бюро Максим Волосников заявил изданию, что ССК получит документацию на судно в середине 2019 года. В 2019 году КБ и завод продолжили согласования. Официальных комментариев предприятия не давали.

Проект претерпел ряд изменений. Например, в части пропульсивного комплекса: водомет заменили на винты. Проектант и заказчик также согласовывали системы радионавигационного оборудования, рассказал один из источников Mil.Press FlotProm.

Создание судна проекта 14400 - составная часть масштабных работ по обновлению формата обучения пилотов морской авиации, в частности палубных вертолетов. По данным издания, судно предназначено для 859 центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске. Его гидродинамические характеристики соответствуют акватории Таганрогского залива Азовского моря. Разработкой соответствующей концепции занимается Центр научно-технических услуг "Динамика", специализирующийся на авиатренажерах. Часть опытно-конструкторских работ по теме связана с выполнением ОКР "Разгон", добавил другой собеседник издания. Судно проекта 14400 заложено в рамках ОКР "Разгон-ВМФ".

Справка Mil.Press FlotProm

Морское специальное судно проекта 14400 предназначено для подготовки экипажей палубных вертолетов, в том числе для отработки навыков летного состава при посадке и взлете вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52 с авианесущих кораблей.

Его полное водоизмещение - 842 т, длина наибольшая - 66,9 м, ширина наибольшая - 12,7 м, осадка по КВЛ - 2,1 м. Полная скорость судна - 12 узлов, дальность плавания с полным запасом топлива - 500 миль, автономность по запасам провизии и пресной воды - 2 суток.

Проектант - ЦКБ "Балтсудопроект". Эскизный проект подготовили к 2014 году, технический - в 2015-м. Контракт на постройку судна подписали в декабре 2017 года. Заказчиком выступил Крыловский государственный научный центр.

Судно заложили на верфи "Судоремонтно-судостроительной корпорации" 28 июня 2018 года. Планировалось, что "вертолетоносец" выйдет на государственные испытания в июле 2019 года.