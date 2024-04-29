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Спущено на воду морское специальное судно "Николай Камов" проекта 14400

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ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК) сообщило, что 24 апреля 2024 года на её верфи в Городце (Нижегородская область) состоялся спуск на воду уже длительное время строящегося морского специального судна (учебного вертолетного корабля) проекта 14400 с заводским номером 1440, получившего название "Николай Камов". Заявлено, что сдача судна теперь намечена на конец 2024 года.

Спущенное на воду на предприятии ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК) строящееся морское специальное судно (учебный вертолетный корабль) "Николай Камов" (заводской номер 1440) проекта 14400. Городец (Нижегородская область), 24.04.2024 (с) ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация"

В пресс-релизе Министерства обороны Российской Федерации говорится, что судно строится в интересах Военно-Морского Флота России.

В пресс-релизе сообщается, что в церемонии спуска приняли участие генеральный директор ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" Дмитрий Савин, начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-Морского Флота контр-адмирал Ильяс Шигапов и начальник морской авиации ВМФ полковник Андрей Пахомов, генеральный директор АО "Центр научно-технических услуг "Динамика" Александр Морозов, заместитель генерального директора по специальным проектам ФГУП "Крыловский государственный научный центр" Дмитрий Новиков, главный конструктор ЦКБ "Балтсудопроект" Андрей Обухов, руководство Городецкого муниципального округа, а также епископ Городецкий и Ветлужский Парамон.

После завершения строительства и комплекса испытаний судно передадут Центру подготовки и переучиванию лётного состава морской авиации ВМФ в городе Ейске.

Со стороны bmpd напомним, что морское специальное судно проекта 14400 предназначено для подготовки экипажей палубных вертолетов, в том числе для отработки навыков летного состава при посадке и взлете вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52 с вертолетонесущих кораблей ВМФ России, а также для испытаний новых типов корабельных вертолетов, новых авиационно-технических средств обеспечения полетов вертолетов и беспилотных аппаратов и радиоэлектронных средств управления авиацией.

Формальным заказчиком судна проекта 14400 выступает Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ), проект разработан ЦКБ "Балтсудопроект" (входящим в состав "Крыловского государственного научного центра"). Разработку авиационной части судна осуществило АО "Центр научно-технических услуг "Динамика" в рамках финансируемой Министерством обороны России ОКР "Разгон-ВМФ".Контракт на постройку судна был подписан КГНЦ с ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" в декабре 2017 года, со сроком предъявления судна на Государственные испытания в июле 2019 года.

Судно должно базироваться на Ейск на Азовском море, обеспечивая деятельность расположенного там 859-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России.

Закладка судна была произведена в Городце 28 июня 2018 года. Однако постройка судна была быстро приостановлена из-за неготовности технической документации и постоянных корректировок проекта, и была возобновлена только в октябре 2019 года, но и после этого работы велись очень медленно, растянувшись на четыре с половиной года.

По данным разработчика, судно проекта 14400 имеет полное водоизмещение 842 тонны, длину наибольшую - 66,9 м, ширину наибольшую - 12,7 м, осадку по КВЛ - 2,1 м. Энергетическая установка двухвальная с винтами в насадках. Полная скорость судна - 12 узлов, дальность плавания с полным запасом топлива - 500 миль, автономность по запасам провизии и пресной воды - 2 суток. Судно оснащено взлетно-посадочной площадкой для вертолета класса Ка-27 и оборудовано имитатором качки.

Церемония спуска на воду на предприятии ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК) в Городце (Нижегородская область) строящегося морского специального судна (учебного вертолетного корабля) "Николай Камов" (заводской номер 1440) проекта 14400, 24.04.2024 (с) ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация"

Строящееся на предприятии ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК) морское специальное судно (учебный вертолетный корабль) "Николай Камов" (заводской номер 1440) проекта 14400 перед спуском на воду. Городец (Нижегородская область), 24.04.2024 (с) forums.airbase.ru

Видео Министерства обороны России:

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
Военные учения
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