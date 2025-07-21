На Западе сравнили российский «Циркон» и американскую SM-6

MWM: Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» превосходит американскую SM-6

По тактико-техническим характеристикам российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» превосходит американскую Standard Missile 6 (SM-6). Оружие сравнил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало недавний испытательный запуск ракеты SM-6, проведенный армией США с полигона Брэдшоу в Австралии по надводной цели. «Запуск был широко интерпретирован аналитиками как демонстрация силы, направленная против Китая, быстро развивающиеся военно-морские возможности которого все больше ослабляют морское господство США», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что дальность применения ракеты, несущей боевую часть массой 64 килограмма, оценивается в 450 километров, а скорость ее полета — в 3,5 числа Маха. Издание напоминает, что китайская противокорабельная ракета YJ-21 имеет дальность около 1500 километров, а скорость — от 6 до 10 чисел Маха.

«Хотя скорость SM-6 в 3,5 числа Маха высока по стандартам западных противокорабельных ракет, она остается намного ниже, чем у новых китайских и даже российских противокорабельных ракет, таких как "Циркон", и вполне в пределах возможностей систем ПВО, таких как HHQ-9, для перехвата», — уверяет MWM.

Также издание отмечает, что SM-6 не может лететь низко над поверхностью моря, что снизило бы вероятность ее обнаружения радарами, и оказывается достаточно дорогой (более четырех миллионов долларов за единицу).

В мае издание 19FortyFive заметило, что Соединенные Штаты опоздали на гонку гиперзвукового вооружения, сильно отстав от России.