Войти
Lenta.ru

Армия США испытала Typhon

117
0
0
Фото: Public Domain
Фото: Public Domain.

Армия США поразила цель комплексом Typhon на учениях

Армия США провела испытания ракетного комплекса Typhon в ходе учений. Запущенной из Австралии ракетой поразили надводную мишень, сообщает Stars and Stripes.

«Армия США на этой неделе впервые запустила ракету из ракетной системы средней дальности Typhon из Австралии, поразив морскую цель в ходе продолжающихся учений Talisman Sabre, сообщило военное ведомство в среду», — говорится в публикации.

Установка 3-й многопрофильной оперативной группы, которая базируется на Гавайях, запустила ракету SM-6 с полигона Брэдшоу. В публикации подчеркнули, что этот пуск ознаменовал первое применение Typhon в западной части Тихого океана.

Комплекс Typhon, который начали разрабатывать после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, может использовать ракеты SM-6 и Tomahawk. Пусковая установка представляет собой сухопутный вариант корабельной пусковой установки Mk41.

Ранее в июле канал NTV сообщал, что Берлин планирует закупить у Вашингтона ракетные комплексы Typhon, способные поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
SM-6
Проекты
Военные учения
РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 01:12
Ответ на "Когда случилась точка невозврата и Америка перестала быть мировым полицейским? (Newsweek, США)"
  • 17.07 00:24
  • 0
При чем тут славяне.
  • 16.07 23:49
  • 13
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.07 22:50
  • 0
Ответ на "Молдавский плацдарм"
  • 16.07 22:49
  • 26
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 16.07 22:32
  • 0
Ответ на "«Наступление гораздо дешевле обороны»: В Норвегии предложили Европе сосредоточится на производстве наступательных ракет для войны с Россией"
  • 16.07 20:59
  • 0
Ответ на "Российский Т-80БВМ сравнили с западными танками"
  • 16.07 19:29
  • 9664
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 18:53
  • 0
Ответ на "Исторический конфликт между Россией и Европой (Al Khaleej, ОАЭ)"
  • 16.07 18:01
  • 3
Ответ на "На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М"
  • 16.07 14:11
  • 1
В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА. Военным БПЛА не хватает ИИ
  • 16.07 13:27
  • 1
Исторический конфликт между Россией и Европой (Al Khaleej, ОАЭ)
  • 16.07 08:42
  • 0
Молдавский плацдарм
  • 16.07 08:36
  • 0
Не мирные перспективы
  • 16.07 03:04
  • 1
«Наступление гораздо дешевле обороны»: В Норвегии предложили Европе сосредоточится на производстве наступательных ракет для войны с Россией