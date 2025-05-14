19FortyFive: США опоздали на гонку гиперзвукового вооружения

Соединенные Штаты опоздали на гонку гиперзвукового вооружения. Теперь Россия сильно их обходит, написало интернет-издание 19FortyFive.

«Несмотря на то, что Штаты опоздали на гонку, они продолжают развивать это направление. Законодатели Конгресса и оборонная пресса не перестают отмечать, что американцы отстают от русских и китайцев в отношении гиперзвуковых возможностей», — написали эксперты.

Авторы статьи провели сравнительный анализ известных гиперзвуковых ракет. Наиболее высоко в материале оценили экземпляры из России. Как говорится в материале, «Циркон» является самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Она часто запускается с моря, и первое известное развертывание было на многоцелевом фрегате «Адмирал Горшков».

Уточняется, что «Циркон» изначально задумывался как противокорабельная ракета; Возможности поражения целей на земле появились позже.

В конце апреля западные СМИ написали, что РФ существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон». Как уточнялось, это обстоятельство сильно меняет баланс сил на международной арене. Так, пока Штаты не разработают собственные гиперзвуковые вооружения и средства защиты от подобных угроз, Россия сохраняет за собой ощутимое преимущество.