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На Западе высоко оценили российские гиперзвуковые ракеты

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Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

19FortyFive: США опоздали на гонку гиперзвукового вооружения

Соединенные Штаты опоздали на гонку гиперзвукового вооружения. Теперь Россия сильно их обходит, написало интернет-издание 19FortyFive.

«Несмотря на то, что Штаты опоздали на гонку, они продолжают развивать это направление. Законодатели Конгресса и оборонная пресса не перестают отмечать, что американцы отстают от русских и китайцев в отношении гиперзвуковых возможностей», — написали эксперты.

Авторы статьи провели сравнительный анализ известных гиперзвуковых ракет. Наиболее высоко в материале оценили экземпляры из России. Как говорится в материале, «Циркон» является самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Она часто запускается с моря, и первое известное развертывание было на многоцелевом фрегате «Адмирал Горшков».

Уточняется, что «Циркон» изначально задумывался как противокорабельная ракета; Возможности поражения целей на земле появились позже.

В конце апреля западные СМИ написали, что РФ существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон». Как уточнялось, это обстоятельство сильно меняет баланс сил на международной арене. Так, пока Штаты не разработают собственные гиперзвуковые вооружения и средства защиты от подобных угроз, Россия сохраняет за собой ощутимое преимущество.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
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