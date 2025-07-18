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В России раскритиковали новый украинский «Форт-230»

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Кадр: МВС УКРАЇНИ / Youtube
Кадр: МВС УКРАЇНИ / Youtube.

«Известия»: Новый украинский пистолет-пулемет «Форт-230» имеет много недостатков

Новый девятимиллиметровый пистолет-пулемет «Форт-230», которым вооружается украинская армия и полиция, имеет много недостатков. Оружие раскритиковала российская газета «Известия».

По данным издания, внешне «Форт-230» практически полностью копирует германское оружие MP7, однако из-за использования классического патрона и свободного затвора почти в два раза тяжелее последнего.

По оценке председателя Союза десантников России полковника Валерия Юрьева, «Форт-230» не станет полноценной заменой автомата Калашникова, поскольку имеет много недостатков. «Прицельная дальность у него плохая из-за большого разброса. Пробиваемость пистолетной пули гораздо ниже, чем у автоматной, значит, многие бронежилеты будут ее удерживать», — считает специалист.

Военный эксперт Алексей Леонков заметил, что решающим фактором в выборе «Форт-230» стали не его возможности, а дешевизна, которая позволит вооружить этим пистолетом-пулеметом готовящихся к мобилизации граждан.

Ранее концерн «Калашников» рассказал, что пистолет-пулемет СР2 «Вереск», который приняли на вооружение 25 лет назад, до сих пор пользуется спросом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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