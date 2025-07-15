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«Калашников» рассказал о юбилее «Вереска»

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia.

«Калашников»: Принятый на вооружение ФСБ 25 лет назад ПП СР2 пользуется спросом

Пистолет-пулемет (ПП) СР2 «Вереск», который приняли на вооружение 25 лет назад, до сих пор пользуется спросом. О юбилее оружия рассказал концерн «Калашников».

«Ровно 25 лет назад, 14 июля 2000 года, был принят на вооружение ФСБ РФ пистолет-пулемет СР2 ("Вереск"), разработанный в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ», концерн «Калашников»). И сегодня эта модель пользуется большим спросом у силовых структур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦНИИТОЧМАШ продолжает серийное производство модернизированных версий пистолета-пулемета — СР2М и СР2МП.

Компактное оружие под патрон 9х21 миллиметров отличается высокой скорострельностью и хорошей проникающей способностью. «Вереск» может поражать живую силу в средствах индивидуальной защиты и небронированную технику. Пистолет-пулемет применяется в бою на дальностях до 200 метров.

«Вереск» комплектуют коллиматорным прицелом КП-СР2, который разработали в рамках опытно-конструкторской работы «Вереск-П» специально для пистолета-пулемета.

В январе стало известно, что ЦНИИТОЧМАШ выполнил контракты на поставку бронебойных патронов калибра 9 миллиметров. Боеприпасы СП10 и СП11 предназначены для пистолетов и ПП.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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