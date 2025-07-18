Уязвимый «Форт»: украинской армии не хватает автоматов

Из-за дефицита солдат ВСУ вооружают дешевыми пистолетами-пулеметами собственной разработки

Украина начала вооружать свою армию дешевым и неэффективным стрелковым оружием. ВСУ приняли на вооружение новый пистолет-пулемет «Форт-230». Он был изначально разработан для полиции и производится на территории Украины. По своим характеристикам «Форт» намного хуже классических автоматов и штурмовых винтовок, но гораздо дешевле в производстве. Эксперты считают, что появление этого образца говорит о дефиците эффективного и надежного стрелкового оружия у противника.

Оружие для полиции

В интернете стали массово появляться фотографии солдат ВСУ с пистолетами-пулеметами «Форт-230». Сейчас с уверенностью можно сказать, что они применяются в армейских подразделениях и в общевойсковых бригадах национальной гвардии Украины, рассказали «Известиям» бойцы, принимающие участие в боях.

В серийное производство модель — девятимиллиметровый «Форт-230» — была запущена в 2025 году. Пистолет-пулемет демонстрировали на оружейных выставках. На американском гражданском рынке «Форт-230» рекламируют как «оружие, проверенное в бою». При этом не упоминают, что компания «Форт-230» подведомственна украинскому МВД и всегда занималась в первую очередь полицейским оружием.

Фото: Youtube.com/МВД Украины Источник изображения: iz.ru

Внешне «Форт-230» практически полностью копирует MP7 из ФРГ. Но, в отличие от немецкого армейского оружия класса PDW (персональное оружие самообороны для военнослужащих, не вступающих с противником в стрелковый бой, — механиков-водителей, летчиков и т. д.), использует классический патрон 9*19 и схему со свободным затвором. Из-за этого украинское оружие почти в два раза тяжелее и массивнее своего немецкого прототипа.

Для полицейского оружия использование классического пистолетного патрона 9*19 могло быть оправдано, но для армии его единственным преимуществом может считаться цена. С учетом патрона и веса «Форт-230» нельзя считать полноценным представителем класса армейских PDW, как пытается заявлять производитель. К тому же он слишком большой для ношения в кобуре, считают специалисты.

«Форт-230» не может стать полноценной заменой автомата Калашникова или западных штурмовых винтовок, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Для армии у такого оружия масса недостатков, — отметил он. — Прицельная дальность у него плохая из-за большого разброса. Пробиваемость пистолетной пули гораздо ниже, чем у автоматной, значит, многие бронежилеты будут ее удерживать. Судя по всему, «Форт» разрабатывался для полицейских миссий и его появление в армии — это острая необходимость. Вооружать армейские части таким оружием можно только в одном случае: нет нормальных автоматов.

Украине сейчас очень нужно дешевое стрелковое оружие в большом количестве, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: Youtube.com/МВД Украины Источник изображения: iz.ru

— В Киеве особо не скрывают, что готовят тотальную мобилизацию мужчин с 18 до 60 с лишним лет и отдельных категорий женщин, — отметил эксперт. — Их надо вооружать. Нужны сотни тысяч стволов и десятки, а может и сотни миллионов патронов к ним. «Форт-230» нужен для вооружения массы мобилизованных, так как другого дешевого оружия нет, но надежность и эффективность пистолет-пулемета под большим вопросом.

Дефицитный «Калашников»

Сейчас найти на мировом рынке большие партии автоматов Калашникова и патроны к ним очень трудно, рассказал Алексей Леонков.

— Сейчас эти автоматы и боеприпасы массово делают на российских заводах, — рассказал эксперт, — В США есть завод, где выпускают «Калашниковы», но там небольшие серии. На тех производствах, которые построила Россия за рубежом, есть жесткий запрет на передачу автоматов и боеприпасов к ним третьим странам. Лет 30 назад АК массово поставлял Китай. Но он не замечен и не заинтересован в продаже оружия ВСУ. На складах отдельных стран НАТО «Калашниковы» еще остались, но их не отдают, так как они — основа стрелкового вооружения сухопутных частей. Он есть на вооружении других стран мира, но они тоже не готовы их продавать.

Фото: РИА Новости/Sputnik/Арам Нерсесян Источник изображения: iz.ru

В частности, африканские страны, имеющие с Россией тесные контракты в области военно-технического сотрудничества, вряд ли будут это делать, отметил эксперт.

— Любое трофейное оружие можно пробить по номеру и выяснить его происхождение, — отметил он. — Массовые поставки получат ненужный резонанс.

Дефицит АК не случаен, также отметил Алексей Леонков.

— Совсем недавно Саудовская Аравия закупила автоматы Калашникова почти на $1 млрд для так называемой сирийской оппозиции, которая в итоге смела режим Башара Асада, — напомнил он. — Тогда они буквально всё вымели из Восточной Европы.

Собрание антиквариата

Противник, использовав как свои собственные, так и крупные запасы стрелкового оружия стран НАТО, в данный момент экспериментирует с попытками удешевить снабжение и перейти на собственное производство, также отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

В случае с автоматическим оружием для стрелков это привело к громким заявлениям о запуске в производство чешской CZ Bren2, которая проявила себя как одна из лучших, и при этом дешевых штурмовых винтовок, применяемых в зоне СВО. Но даже в наиболее оптимистичных материалах украинской пропаганды речь идет лишь о их сборке на территории Украины.

Штурмовая винтовка CZ Bren2 Источник изображения: Фото: Global Look Press/CZ firearms

Вероятнее всего, ещё долгое время все технологичные этапы производства будут проходить на территории Чехии, и лишь юридически эти автоматы будут считаться украинскими.

Пистолеты-пулеметы украинские войска использовали достаточно широко в начале СВО. Во время массового вооружения территориальной обороны и гражданских в начале 2022 года из бывших советских складов в украинские формирования попало большое количество ППШ и ППС времен Великой Отечественной войны. На фотографиях в интернете можно увидеть даже трофейные немецкие МР-40, долгое время хранившиеся на складах.

Основной проблемой применения советских пистолетов-пулеметов времен ВОВ для Украины стал патрон 7,62*25, который нигде, кроме СССР, массово не применялся, и его невозможно получать в больших количествах из-за рубежа.

Наладить и удешевить снабжение мог переход на самый распространенный в мире пистолетный патрон 9*19. И оружие под него на Украину также стали поставлять с начала 2022 года: от музейных пистолетов-пулеметов «Карл-Густав М45» (1945 года разработки) до турецких копий МР-5. Вместе с поставками оружия со складов бундесвера на Украине появилось некоторое количество УЗИ, которые в немецкой армии назывались МР2 и были оружием самообороны для пулеметчика.

Дмитрий Астрахань

Богдан Степовой