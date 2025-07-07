Спущен на воду головной новый польский разведывательный корабль

1 июля 2025 года польском судостроительном предприятии Remontowa Shipbuilding (бывшая верфь Stocznia Północna) в Гданьске состоялась церемония спуска на воду строящегося для военно-морских сил Польши головного разведывательного корабля нового поколения Jerzy Różycki (строительный номер 107/1, бортовой номер "261") проекта 107 (шифр Delfin). Корабль был спущен на воду в тот же день из спускового плавучего дока.

Головной строящийся для ВМС Польши разведывательный корабль нового поколения Jerzy Różycki (строительный номер 107/1, бортовой номер "261") проекта 107 (шифр Delfin) в спусковом плавучем доке польского судостроительного предприятия Remontowa Shipbuilding перед спуском на воду. Гданьск, 01.07.2025 (с) Jarosław Ciślak / Defence24.pl

25 ноября 2022 года Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши подписало контракт со шведской группой Saab AB в качестве генерального подрядчика на проектирование, строительство и техническую поддержку двух новых разведывательных кораблей для ВМС Польши по программе Delfin. Общая стоимость контракта составляет около 620 млн евро (2,91 млрд злотых).

В соответствии с контрактом, Saab AB должна осуществить поставку обеих кораблей и интеграцию на них передовых разведывательных систем. Непосредственное техническое проектирование кораблей по корабестроительной части осуществило в качестве субподрядчика польское конструкторское бюро MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. в Гдыне, а сами корабли строятся в качестве субподрядчика польской верфью Remontowa Shipbuilding в Гданьске. Польская верфь будет отвечать за достройку и испытания кораблей. Установка специального оборудования на корабли будет осуществляться Saab частично в Гданьске и частично в Швеции.

Новые польские разведывательные корабли получили названия Jerzy Różycki и Henryk Zygalski в честь выдающихся польских математиков-криптологов, в 1930-е годы осуществивших взлом системы шифрования немецкой шифровальной машины Enigma и создавших устройство для ее дешифровки ("криптобомбу").

Церемония первой резки стали для головного корабля Jerzy Różycki (строительный номер 107/1, бортовой номер "261") состоялась на верфи Remontowa Shipbuilding 27 апреля 2023 года, а церемония официальной закладки - 27 июля 2023 года. Теперь головной корабль спущен на воду. Церемония первой резки стали для второго корабля Henryk Zygalski (строительный номер 107/2, бортовой номер "264") была произведена 15 ноября 2023 года, а официальная закладка состоялась 23 января 2024 года.

Первоначально сдача обеих кораблей была намечена на 2026 и 2027 годы, однако сейчас срок их ввода в строй перенесен на 2027 и 2028 годы. Они должны заменить в составе польского флота оба эксплуатируемых в настоящее время разведывательных корабля Nawigator (бортовой номер "262") и Hydrograf (бортовой номер "263") проекта 863, находящихся в строю с 1975-1976 годов (и тоже построенных тогда на верфи Stocznia Północna). Оба они входят в состав Группы разведывательных кораблей 3-й флотилии ВМС Польши с базированием в Гдыне.

Новые польские корабли являются фактически вариантом шведского разведывательного корабля А 202 Artemis, построенного для ВМС Швеции группой Saab в качестве генерального подрядчика, также по схеме с проектированием и постройкой корпуса в Польше. Шведское оборонное закупочное ведомство Foersvarets materialverk (FMV) в апреле 2017 года выдало группе Saab контракт стоимостью 730 млн шведских крон (около 70 млн долл) на постройку нового разведывательного корабля Artemis для замены находящегося в составе шведского флота с 1984 года разведывательного корабля А 201 Orion, со сдачей в 2020 году. Еще в 500 млн крон (48 млн долл) оценивалась стоимость специального разведывательного оборудования корабля, поставляемого непосредственно FMV.

Проектирование корабля Artemis по корабестроительной части осуществило в качестве субподрядчика все то же польское конструкторское бюро MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. в Гдыне, а строительство корпуса велось в качестве субподрядчика польской верфью Stocznia Remontowa Nauta SA также в Гдыне. Официальная закладка корабля была произведена на Nauta 19 июня 2018 года, а спуск на воду - 16 апреля 2019 года. Однако в дальнейшем работы фактически прекратились из-за банкротства верфи Nauta. Лишь в 2021 году корабль был отбуксирован для достройки в Швецию на верфь Saab Koсkums в Карлскроне, и 2 ноября 2022 года Artemis наконец вышел на морские испытания и 28 апреля 2023 года был сдан FMV. Окончательный ввод Artemis в эксплуатацию по назначению был произведен только в 2024 году.

Artemis имеет полное водоизмещение 2300 тонн, длину 74,5 м, ширину 14 м и осадку 3,8 м. Электроэнергетическая установка состоит из четырех дизель-генераторных агрегатов мощностью по 990 кВт. Для движения используются две винторулевые колонки. Скорость полного хода 14,4 уз, экипаж около 35 человек.

Церемония спуска на воду на польском судостроительном предприятии Remontowa Shipbuilding головного строящегося для ВМС Польши разведывательного корабля нового поколения Jerzy Różycki (строительный номер 107/1, бортовой номер "261") проекта 107 (шифр Delfin). Гданьск, 01.07.2025 (с) Jarosław Ciślak / Defence24.pl и Przemysław Gurgurewicz / MILMAG

Проектное изображение строящихся для ВМС Польши разведывательных кораблей нового поколения проекта 107 (шифр Delfin) (с) Saab AB