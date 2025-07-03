"Северная верфь" привлекла почти 15 млрд рублей

Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций петербургского ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Как сообщает РБК со ссылкой на оперативные материалы ЦБ, благодаря эмиссии, которая продолжалась больше года, завод привлек от акционеров 14,6 млрд рублей в денежной форме и 1,85 млрд рублей в виде имущества.

В отчете об итогах выпуска говорится, что в ходе эмиссии, начавшейся в марте 2024 года, планировалось разместить 3,146 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль по цене 8069 рублей за бумагу. Реально оказалось размещено 65% выпуска – 2,038 млн акций.

Северная верфь FlotProm, Сергей Северин

Из них 1,808 млн бумаг оплачено "живыми" деньгами, 230 тысяч – в виде переданного "Северной верфи" имущества. Таким образом, учитывая цену продажи, ПАО привлекло от акционеров 16,44 млрд рублей, в том числе 14,59 млрд – в денежной форме, 1,85 млрд – в виде имущества.

В результате эмиссии уставный капитал ПАО вырос в 4,2 раза – с 629 тысяч до 2,67 млн рублей. Акции размещались по закрытой подписке, то есть выкупить их могли только нынешние акционеры "Северной верфи". Основные из них – ОСК (до эмиссии являлась владельцем 85,7% акций ПАО) и Росимущество (13,6%). В ОСК отказались комментировать, какую часть дополнительного выпуска приобрела корпорация и на что планируется направить привлеченные петербургским заводом средства.

"Имущественную" часть взноса в уставный капитал предприятия могли обеспечить как ОСК, так и Росимущество. В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил отчуждение принадлежащих ОСК 100% акций АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ, стивидорная компания в Большом порту Санкт-Петербург) в качестве вклада в уставный капитал "Северной верфи". Чуть позже правительство предложило передать в уставный капитал предприятия находящиеся у Росимущества акции еще пяти компаний: АО "Нива-СВ" (100% акций), АО "Машиностроение Северной верфи" (55,7%), АО "Инструмент-СВ" (100%), АО "Эфес Северной верфи" (100%) и ОАО "Норд-Вест СВ" (20%). Акции всех шести этих предприятий, включая КЦТЛ, были переданы в 2023–2024 годах государству в лице Росимущества Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по искам Генпрокуратуры.

Как ранее писал РБК, "Северная верфь" закончила 2024 год с рекордным для себя убытком – 7,5 млрд рублей. В последний раз завод заканчивал год с прибылью в 2020-м – тогда она составила 173 млн рублей. В последующие три года фиксировались убытки – 3,5 млрд, 5,9 млрд и 6,9 млрд рублей.

В первом квартале 2025 года предприятие вновь показало убыток – 2,6 млрд рублей при выручке 4,5 млрд. На 1 апреля 2025 года у "Северной верфи" фиксировалось 107,4 млрд рублей долгосрочных заемных средств (на 0,7% больше, чем в начале года) и 31 млрд рублей краткосрочных (+7,7%).

На прошедшем в июне ПМЭФ-2025 Объединенная судостроительная корпорация и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации "Северной верфи". Ключевые технологические изменения включают внедрение автоматизированных линий резки и сборки, строительство крытых стапелей с климат-контролем и современные окрасочные комплексы.

Общий объем инвестиций ОСК в проект составит не менее 300 млрд рублей.