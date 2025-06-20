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Flotprom

ОСК и власти Петербурга договорились о модернизации "Северной верфи"

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В четверг, 19 июня, Объединенная судостроительная корпорация и правительство Санкт-Петербурга на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве в рамках масштабного инвестиционного проекта по модернизации завода "Северная верфь". Подписи под документом поставили председатель совета директоров ОСК Андрей Костин и губернатор города на Неве Александр Беглов.

Как рассказали в пресс-службе ОСК, в соответствии с соглашением корпорация планирует строительство новых производственных мощностей, комплексную модернизацию и внедрение современных технологий на предприятии, что позволит значительно повысить объёмы выпуска судов и укрепить позиции Санкт-Петербурга как ключевого центра судостроения России.

У плавучего дока "Северной верфи"

FlotProm, Сергей Северин


Общий объем инвестиций ОСК в проект составит не менее 300 млрд рублей. Городское правительство, в свою очередь, обеспечит необходимые условия для реализации проекта, включая административное сопровождение и информационно-консультационную поддержку.

По расчетам ОСК, по итогам модернизации судостроительного завода обработка металла увеличится в 15 раз ‒ до 90 тысяч тонн металла в год, что позволит строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год. Предприятие сможет строить суда размерениями до 350×60 метров: танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы, спасательные, научно-исследовательские суда, рыболовный и вспомогательный флот.

В рамках модернизации планируется внедрение крупноблочной сборки судов, автоматизированных линий резки и сварки, современных дробеструйно-окрасочных камер и строительство крытых стапельных позиций. Это позволит сократить цикл строительства и повысить техническую готовность судов до 90% еще на этапе стапеля. Реализация проекта также позволит создать до 4 тысяч рабочих мест.

Напомним, что еще в 2017 году стартовал так называемый первый этап модернизации "Северной верфи", который предполагал постройку нового эллинга. Контракт получил "Метрострой". Планировалось, что работы завершатся в первом квартале 2019 года, однако подрядчик не справился с задачей и соглашение с ним расторгли.

В феврале 2020-го возглавлявший тогда ОСК Алексей Рахманов утверждал, что строительство эллинга планируют все-таки завершить до конца года.

В сентябре 2020 года "Северная верфь" подписала контракт с новым подрядчиком на реализацию первого этапа модернизации производственных мощностей – ООО "Отечественные системы и технологии". В феврале 2021 года Алексей Рахманов утверждал, что объект сдадут в 2022 году. Однако новый подрядчик также не справился с поставленными задачами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Персоны
Костин Андрей
Проекты
2020-й год
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