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Flotprom

Рекордный убыток "Северной верфи" превысил 7 млрд рублей

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Петербургский судостроительный завод "Северная верфь", входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), закончил 2024 год с рекордным для себя убытком – 7,464 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на годовой отчет предприятия.

Издание уточняет, что в последний раз завод заканчивал год с прибылью в 2020-м – тогда она составила 173 млн рублей. В последующие три года фиксировались убытки: 3,5 млрд, 5,9 млрд и 6,9 млрд рублей. При этом рост убыточности в прошлом году произошел на фоне резкого (на 58%) увеличения выручки – с 16,5 млрд в 2023-м до 26,1 млрд рублей, а также на фоне получения субсидий от Минпромторга на 2,1 млрд рублей.

Северная верфь

FlotProm, Сергей Северин


Основными причинами убыточности в последние годы в отчете называются общая недогрузка верфи, низкое качество исходной проектной и технической документации в гражданском судостроении, необходимость доработки проектов уже в ходе строительства, отсутствие ритмичного финансирования со стороны заказчиков, привлечение кредитов, а также "срыв основными поставщиками сроков поставки оборудования, который оказывает непосредственное влияние на смещение сроков постройки".

Кроме того, в 2024 году "в связи с существенным нарушением сроков исполнения принятых обязательств" были расторгнуты контракты на строительство трех рыбопромысловых судов проекта 170701. Убыток от расторжения составил 399 млн рублей, говорится в отчете. Речь, вероятно, идет о контрактах на строительство трех из десяти траулеров-процессоров для мурманского рыбопромышленного холдинга "Норебо". Остальные суда проекта 170701 или уже переданы заказчику, или находятся в высокой степени готовности.

Что касается кредитной нагрузки, то, согласно балансу, объем долгосрочных (более года) кредитов предприятия на 1 января 2025 года достиг 106,7 млрд рублей, краткосрочных – 26 млрд. За год эти показатели выросли на 16% и в 15 раз соответственно.

В документе отмечается, что для повышения уровня рентабельности на предприятии реализуется программа управления издержками и происходит оптимизация производственных процессов. Согласно направленному на согласование в ОСК бизнес-прогнозу, верфь должна выйти на безубыточный режим уже в 2025 году (запланирована прибыль 5,6 млн рублей) и сохранить прибыльность в следующем году (963 млн). На 2027 год запланирован убыток 3 млрд с последующим возвращением к прибыли – до 2,6 млрд рублей в 2029-м.

Правда, подчеркивают на заводе, это возможно при соблюдении ряда условий. Среди них – старт модернизации верфи, пересмотр действующих цен по госконтрактам, заключение договоров на постройку четырех фрегатов проекта 22350 для ВМФ России, модифицированных фрегатов проекта 22350М, судов тылового обеспечения проекта 23120, а также серии балкеров дедвейтом 40 тысяч и 60 тысяч тонн для российских экспортеров зерна.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
23120 Эльбрус
Разное
Кредитование
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