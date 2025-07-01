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В России рассказали о преимуществах БПЛА «Герань-3»

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ.

Полковник Матвийчук: Новейший российский БПЛА выполняет свои задачи автономно

Новейший российский беспилотник «Герань-3», в отличие от своего предшественника, способен к автономному выполнению боевых задач без участия оператора, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3». Отмечается, что они были замечены в ударах по военным объектам, расположенным в Харькове и Одессе.

Матвийчук рассказал, что в новейших БПЛА изменена головка самонаведения и система управления. По его словам, если раньше «Герань-2» была подвержена радиоэлектронным помехам и ее могли подавить радиоэлектронные средства борьбы с беспилотниками, то сегодня «Герань-3» имеет автономный контур.

«Собственно говоря, это программирование по точкам рельефа. То есть даже когда полностью отключается система управления от оператора, "Герань-3" выполняет свою задачу по запрограммированным перед запуском точкам. Она практически не подвержена помехам и выполняет свою задачу автономно, независимо от оператора», — объяснил эксперт.

Полковник добавил, что новые беспилотники начали в последнее время использовать при атаках на Киев, Харьков, а также на всех точках, которые являются критически важными для российской армии.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что дроны-камикадзе «Герань-2», которые используют для поражения наземных целей, можно вооружить ракетами класса «воздух-воздух».

Также в июне Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что ВС России начали применять в зоне СВО дроны-камикадзе «Герань-2» новой модификации.

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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