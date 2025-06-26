В зоне СВО начали применять новую модификацию «Герани-2»

ВС России начали применять дроны-камикадзе «Герань-2» с тепловизионной камерой

Вооруженные силы (ВС) России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) дроны-камикадзе «Герань-2» новой модификации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Беспилотник, обломки которого обнаружили на позициях противника, получил тепловизионную камеру и систему прямого радиоуправления. Это позволяет использовать «Герань» как мощный FPV-дрон. Базовая версия аппарата атакует цели по заранее заложенным координатам.

«Наличие тепловизионной камеры позволяет оператору обнаруживать тепловые источники, что обеспечивает прицельное поражение цели в темное время суток и в условиях задымленности или тумана», — говорится в сообщении.

В Вооруженных силах Украины утверждают, что «Герань» оснащена компьютером Nvidia Jetson Orin, который позволяет использовать алгоритмы машинного зрения при наведении на цель.

Ранее в июне американское издание Forbes писало, что с начала СВО «Герани» неоднократно модернизировали. Беспилотники получили черное покрытие, которое снижает их заметность, и защищенную от помех систему навигации. Двигатель дрона прикрыли броневыми листами.