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«Герани» предложили вооружить ракетами

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Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com.

«Военная хроника»: Дроны «Герань-2» можно вооружить ракетами «воздух-воздух»

Российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые используют для поражения наземных целей, можно вооружить ракетами класса «воздух-воздух». С таким предложением выступил Telegram-канал «Военная хроника».

Автор допустил, что «Герани» можно превратить в носителей авиационных средств поражения, вроде ракет малой дальности Р-60М.

«Сторонники этой идеи считают, что раз ВСУ применяют истребители (в частности, F-16) как средство борьбы с дронами-камикадзе на подлетах к столице и критической инфраструктуре, то в этих условиях даже гипотетическая угроза, что дрон может нанести ответный удар, радикально меняет поведение и стоимость операций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрону-истребителю потребуется система, которая интегрирует тепловую головку самонаведения ракеты в контур управления беспилотника. Канал подчеркнул, что возможное уничтожение одного F-16 оправдает постройку сотен таких дронов.

Ранее в июне американское издание Forbes писало, что «Герань-2» неоднократно модернизировали за время специальной военной операции. Аппараты получили помехозащищенную систему навигации и дополнительную защиту двигателя. В арсенал дронов входят различные боевые части, включая термобарические.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
27.06.2025 23:44
Цитата
Российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые используют для поражения наземных целей, можно вооружить ракетами класса «воздух-воздух». С таким предложением выступил Telegram-канал «Военная хроника».
Еще лучше, оснастить "Герани" отделяемой сверхзвуковой ступенью, подобно ПКР 3М-54, с многофункциональной активно-пассивной ГСН, для ударов как по самолётам в воздухе, так и для роли ПРР, против ЗРК. Такой аппарат правда может оказаться слишком дорогим, особенно если достойной цели в ходе налёта так и не встретится. И чем "Герань" будет обнаруживать самолёты противника? Поэтому возможно всё это следует реализовывать уже на многоразовых БЛА с мощным БРЭО, вооруженых соответствующими ракетами.
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