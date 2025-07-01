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Стало известно о боевом применении новейших российских «Гераней-3»

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Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины.

ВО: ВС России в ходе СВО применили новейшие дроны-камикадзе «Герань-3»

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3». Об этом стало известно изданию «Военное обозрение» (ВО).

«Это далеко не первое их применение — о таких случаях ресурсы противника сообщали неоднократно. При этом официальных заявлений об атаках новых дронов от российских военных не поступало», — говорится в публикации.

Отмечается, что «Герани-3» были замечены в ударах по военным объектам, расположенным в Харькове и Одессе.

Издание пишет, что новый российский дрон-камикадзе мог получить компактный двухконтурный турбореактивный двигатель, позволяющий аппарату развивать при пикировании к цели скорость 800 километров в час.

Ранее западное издание Military Watch Magazine заметило, что производство российских дронов-камикадзе« Герань-2» с 2023 года выросло более чем на порядок.

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