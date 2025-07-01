Войти
Lenta.ru

На Западе поразились масштабам производства российских «Гераней»

67
0
0
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com.

MWM: Производство дронов «Герань-2» с 2023 года выросло более чем на порядок

Производство российских дронов-камикадзе« Герань-2» с 2023 года выросло более чем на порядок. Масштабам выпуска беспилотников поразилось западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что ежедневное производство дронов «Герань-2» выросло с 300 единиц в месяц с 2023 году до 100 в день в настоящее время. «При этом российская промышленность находится на пути к тому, чтобы иметь возможность производить до 500 аппаратов в день», — уверяет издание.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что дроны-камикадзе «Герань-2», которые используют для поражения наземных целей, можно вооружить ракетами класса «воздух-воздух».

Также в июне Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что Вооруженные силы России начали применять в зоне специальной военной операции дроны-камикадзе «Герань-2» новой модификации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 23:19
  • 9529
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.06 20:41
  • 2
Проблемному российскому самолету сменили конструктора
  • 30.06 19:13
  • 0
Ответ на "Су-35 отложат про запас"
  • 30.06 16:48
  • 1
Ковальчук: первая атомная станция для Луны будет готова к 2030 году
  • 30.06 16:09
  • 455
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 30.06 13:19
  • 2
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 30.06 12:40
  • 1074
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 30.06 12:25
  • 1
Вьетнам получил третий американский патрульный корабль типа Hamilton
  • 30.06 11:14
  • 3
Су-35 отложат про запас
  • 30.06 10:30
  • 1
Мини-ракеты для "Панцирей" поставили на серийное производство
  • 30.06 10:09
  • 486
Претензии к администрации сайта
  • 30.06 09:56
  • 2
Барражирующие боеприпасы России в СВО: китайская оценка
  • 30.06 09:44
  • 1
Финская наводка: самолеты НАТО отработали прорыв системы ПВО России
  • 30.06 09:25
  • 1
Комиссар ЕС по обороне: Европа должна быть готова построить «миллионы беспилотников», чтобы противостоять РФ в «войне дронов»
  • 30.06 07:26
  • 1
США очертили задачи каждой из бомбивших Иран бомб GBU-57