Вражеские объекты в Харькове и Одессе атаковали новейшие российские реактивные дроны «Герань-3», появились первые фото с обломками

Источник изображения: topwar.ru

Очередная массированная атака ВС России по целям на территории Украины произошла сегодня ночью. Поступают сообщения, что вражеские объекты в Харькове и Одессе атаковали новейшие российские реактивные дроны «Герань-3».

Это далеко не первое их применение – о таких случаях ресурсы противника сообщали неоднократно. При этом официальных заявлений об атаках новых дронов от российских военных не поступало. Украинские СМИ сообщают, что обломок такого летательного аппарата с четкой маркировкой обнаружили после вчерашнего удара ВС России по целям в Киеве.

О том, что речь идет об инновационной разработке, существенно отличающейся по своим характеристикам от традиционных «Герань-2», свидетельствует не только маркировка, но и найденные фрагменты малогабаритного реактивного двигателя.

Еще раньше, 11 июня, в украинской прессе также были опубликованы фотографии мелких обломков российских дронов, которые отличались от фрагментов «Герань-2». Противник предположил, что они принадлежат другой, ранее неизвестной модификации.

Источник изображения: topwar.ru

Поступает информация, что новый беспилотник-камикадзе «Герань-3» оснащен компактным двухконтурным турбореактивным двигателем. Он позволяет аппарату развивать скорость до 600 километров в час во время полета к цели. Она достигает 800 км/ч, когда дрон пикирует. Такая скорость существенно превышает ту, которую способна развивать «Герань-2» – 150-170 километров в час.

Аппарат весит примерно 200 килограммов, а его боевая часть – 50 кг. По своей поражающей мощности он может быть сравним с крылатой ракетой.