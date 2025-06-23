Франция приобретёт самолёты ДРЛО и управления Saab GlobalEye

18 июня 2025 года шведская группа Saab AB подписала с Главным управлением вооружений (Direction générale de l'armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции декларацию о намерениях относительно приобретения Францией двух самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab GlobalEye, с опционом еще на два самолёта. DGA заявило, что контракт, как ожидается, будет заключен в ближайшие месяцы.

Самолет ДРЛО и управления Saab GlobalEye (пятый борт, построенный для ВВС ОАЭ, в еще неокрашенном виде, временный шведский регистрационный номер SE-RMV) во время демонстрационных испытаний во Франции, апрель 2024 года (с) Denis Aguilar / @TBourdil

Самолеты ДРЛО и управления GlobalEye выполнены на основе большого административного самолета Bombardier Global 6000/6500 и оснащены радиолокационным комплексом Saab Erieye ER, представляющим собой новое поколение известной радиолокационной системы Saab Erieye, с новой более мощной РЛС Erieye ER (Extended Range) с АФАР с элементами антенны на нитриде галлия. Самолеты GlobalEye также оснащаются дополнительной РЛС обнаружения морских целей Leonardo Seaspray 7500E с АФАР в подфюзеляжном обтекателе, электронно-оптической круглосуточной системой Star SAFIRE 380-HD, комплексом радио- и радиотехнической разведки HES-21, системой автоматической идентификации судов (AIS), бортовым комплексом обороны. Таким образом, самолет GlobalEye способен вести комплексные разведку и освещение обстановки, как воздушной, так и надводной и наземной. Согласно данным Saab, продолжительность непрерывного патрулирования GlobalEye достигает 13 часов.

В ВКС Франции самолеты GlobalEye должны заменить четыре самолета ДРЛО и управления Boeing E-3F SDCA (AWACS). Ранее ВКС Франции предполагали сохранять самолеты E-3F в строю до 2035 года, однако в последнее время появлялись соообщения о возможности ускоренной их замены по техническим и финансовым причинам.

Французская компания Dassaul Aviation предлагала ВКС Франции проект установки радиолокационного комплекса Saab Erieye ER на большой бизнес-джет собственного производства Dassaul Falcon 10X, а группа Airbus предлагала создание самолёта с этим же радиолокациооным комплексом на базе самолета А330. Однако в итоге DGA предпочло уже отработанное решение. В апреле 2024 года самолет GlobalEye (последний, пятый борт этого типа, построенный для ВВС ОАЭ) прошел демонстрационные испытания во Франции.

Франция станет таким образом третьим заказчиком самолета GlobalEye после Объединенных Арабских Эмиратов и Швеции. Стартовым заказчиком комплекса ДРЛО и управления Saab GlobalEye выступили ОАЭ, которые в ноябре 2015 года заключили с Saab первый контракт стоимостью 1,27 млрд долл на поставку двух самолетов GlobalEye, а в 2017 году подписали дополнительный контракт на поставку третьего комплекса. Все эти три самолета были поставлены ВВС ОАЭ в 2020-2021 годах. 30 декабря 2020 года Saab заключила с ОАЭ контракт на поставку еще двух самолетов GlobalEye на сумму 1,018 млрд долл, которые были поставлены в 2024 году.

Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) 30 июня 2022 года заключило с группой Saab контракт стоимостью 7,3 млрд шведских крон (716 млн долл) на приобретение для ВВС Швеции двух самолетов GlobalEye, с опционом еще на два самолета. В июне 2024 года один из опционных самолетов был переведен в твердый контракт. Первые два самолета должны быть поставлены в 2027 году.