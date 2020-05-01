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Объединенные Арабские Эмираты получили первый самолет ДРЛО и управления GlobalEye

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29 апреля 2020 года шведская группа Saab AB сообщила, что передала Объединенным Арабским Эмиратам первый из трех заказанных ими самолетов комплекса дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, выполненных на основе большого административного самолета Bombardier Global 6000 и оснащенных радиолокационным комплексом Saab Erieye ER.

Первый переданный Объединенным Арабским Эмиратам самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления комплекса Saab GlobalEye, выполненный на основе большого административного самолета Bombardier Global 6000 и оснащенный радиолокационным комплексом Saab Erieye ER. Это второй из трех построенных самолетов комплекса GlobalEye (временная шведская регистрация SE-RMZ, заводской номер 9743) (с) Saab AB

Согласно данным споттерских авиационных ресурсов, фактически первым был передан второй построенный для ОАЭ самолет GlobalEye (временная шведская регистрация SE-RMZ, заводской номер 9743), совершивший первый полет на предприятии Saab в Линчёпинге (Швеция) 3 января 2019 года. Вечером 28 апреля 2020 года этот борт вылетел из Линчёпинга и утром 29 апреля прибыл на эмиратскую авиабазу Аль-Дафра (Абу-Даби).

Первый построенный для ОАЭ самолет GlobalEye (временная шведская регистрация SE-RMY, заводской номер 9714) был выкачен в Линчёпинге 23 февраля 2018 года и до сих пор проходил испытания и отработку бортовых систем. Третий построенный для ОАЭ самолет GlobalEye (временная шведская регистрация SE-RMU, заводской номер 9787) был выкачен в октябре 2019 года и также пока используется для испытаний. Все три самолета по условиям контрактов должны быть поставлены к концу 2021 года.

В ноябре 2015 года ОАЭ заключили с Saab AB контракт стоимостью 1,27 млрд долл на поставку двух авиационных комплексов ДРЛО и управления SRSS (GlobalEye) на базе самолета Bombardier Global 6000, а в 2017 году подписали дополнительный контракт на поставку третьего комплекса. В ноябре 2019 года ОАЭ начали переговоры о заказе еще двух авиационных комплексов GlobalEye, но контракт пока не заключен.

ВВС ОАЭ стали первым заказчиком данного авиационного комплекса ДРЛО и управления GlobalEye, ранее обозначавшегося Swing Role Surveillance System (SRSS), и представляющего собой новое поколение известной радиолокационной системы Saab Erieye, с новой более мощной РЛС Erieye ER с АФАР с элементами антенны на нитриде галлия. Самолет GlobalEye также оснащается дополнительной РЛС обнаружения морских целей Leonardo Seaspray 7500E с АФАР в подфюзеляжном обтекателе, электронно-оптической круглосуточной системой Star SAFIRE 380-HD, комплексом радио- и радиотехнической разведки HES-21, системой автоматической идентификации судов (AIS), бортовым комплексом обороны. Согласно данным Saab, продолжительность непрерывного патрулирования GlobalEye достигает 13 часов.

В настоящее время ВВС ОАЭ уже эксплуатируют два самолета ДРЛО и управления Saab 340 AEW&C с радиолокационным комплексом Erieye, поставленных Saab AB по контракту 2009 года. Cамолеты ДРЛО и управления с комплексом Erieye предыдущего поколения состоят также на вооружении ВВС Швеции, Греции, Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии, Пакистана и Таиланда.

Третий построенный для Объединенных Арабских Эмиратов самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления комплекса Saab GlobalEye, демонстрировавшийся в ноябре 2019 года на авиабазе Аль-Мактум (ОАЭ) в окраске ВВС ОАЭ (временная шведская регистрация SE-RMU, заводской номер 9787) (с) Saab AB

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Страны
Бразилия
Греция
Мексика
ОАЭ
Пакистан
Саудовская Аравия
Таиланд
Швеция
Продукция
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GlobalEye
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