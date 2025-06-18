Индонезия подписала соглашение о приобретении турецких истребителей Kaan

11 июня 2025 года в Джакарте в рамках проходившей оборонно-промышленной выставки Indo Defense Expo and Forum 2025 было подписано межправительственное соглашение о приобретении Индонезией перспективных турецких истребителей Kaan, разработка и производство которых осуществляется турецкой авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAŞ). В церемонии подписания приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, президент турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) Халук Гёргюн, министр обороны Индонезии Сьяфри Сьямсоеддин, председатель совета директоров TAI Омер Джихад Вардан, заместитель министра национальной обороны Турции и заместитель председателя совета директоров TAI Шуай Алпай и генеральный директор TAI Мехмет Демироглу.

Первый опытный образец перспективного турецкого истребителя TAI Kaan (c) TAI

Подписанный документ стал первым соглашением об экспортной продаже истребителя Kaan. Официальный пресс-релиз турецкой TAI сообщает, что по соглашению Индонезия обязалась приобрести 48 истребителей Kaan, которые должны быть поставлены в течение 120 месяцев (10 лет), при этом соглашение включает не только поставку самолетов Kaan, но и "значительную" передачу технологий. Общая стоимость поставок и работ по соглашению, по заявлению представителя TAI, может составить 10 млрд долл. Также, согласно официальному заявлению TAI, истребители для Индонезии должны быть оснащены двигателями турецкого производства. Следует отметить, что такой двигатель TF35000, создаваемый для Kaan подконтрольной TAI компанией TUSAŞ Engine Industries (TEI), по более ранним заявлениям самой TAI, ожидается готовым к серийному производству только в 2032 году, что, видимо, и указывает на дату (самую оптимистичную) возможного начала поставок Kaan Индонезии.

Индонезийские представители в своих заявлениях гораздо более осторожны и менее конкретны. 12 июня глава Бюро военной информации министерства обороны Индонезии бригадный генерал Фрега Венас Инкириванг заявил журналистам, что правительство Индонезии пока что подписало только меморандум о взаимопонимании (МОВ) относительно плана закупки истребителей Kaan у Турции, при этом количество закупаемых единиц будет регулироваться контрактом: "Да, на самом деле, если есть меморандум о взаимопонимании, всегда нет уверенности в том, сколько именно [будет закуплено], если говорить о точной цифре, [то она будет] указана в контракте". Фрега подчеркнул, что все закупки основных систем вооружения, особенно истребителей, будут проходить через процесс углубленных технических переговоров. Заместитель министра обороны Индонезии Донни Эрмаван Тауфанто также заявил, что закупка истребителей Kaan "все еще находится на стадии планирования, еще не [приобретено], это все еще долгосрочная перспектива на будущее".

Программа создания национального истребителя TF-X (турецкое обозначение программы Milli Muharip Uçak - MMU), получившего в 2023 году официальное название Kaan ("Хан"), осуществляется в Турции с 2010 года. Контракт на полномасштабную разработку TF-X был заключен Управлением оборонной промышленности Турции (SSM, ныне SSB) с TAI в августе 2016 года. В январе 2017 года TAI подписало соглашение о сотрудничестве по созданию TF-X с британской корпорацией ВАЕ Systems. Первый полет первого опытного образца истребителя Kaan состоялся 21 февраля 2024 года. Начало летных испытаний второго прототипа сейчас ожидается в конце 2025 года. Поставка ВВС Турции первых 10 серийных (фактически предсерийных) истребителей в исполнении Block 1 запланирована с 2030 года.

Хотя соглашение о возможности приобретения Индонезией турецких истребителей Kaan явно пока что далеко от практической реализации, оно, тем не менее, окончательно ввергает в неопределенность программу сотрудничества Индонезии с Южной Кореей по участию в создании истребителя KF-21 Boramae (KF-X). Показательно, что в тот же день 11 июня, когда Индонезия подписала соглашение по истребителям Kaan, она на полях все той же выставки Indo Defense 2025 подписала и соглашение с Южной Кореей по сокращению своего вклада в программу KF-21. Теперь Индонезия обязалась внести в программу суммарно только 600 млрд вон (443 млн долл), что вчетверо меньше первоначально обещанного ею, из них около 400 млрд вон уже выплачены. Также будет значительна сокращена передача технологий индонезийской стороне.

Напомним, что еще в 2010 году было заключено межправительственное соглашение о присоединении Индонезии к проекту перспективного южнокорейского истребителя KF-X (ныне обозначаемого KF-21 Boramae), при этом доля индонезийской стороны в про­грамме должна была составить 1,6 млрд долл от общей стоимости НИОКР 8,5 млрд долл в период до 2026 года, и Индонезия должна была получить один прототип самолета для испытаний, а также принять обширное соучастие в его производстве, с получением соответствующих технологий. В январе 2016 года южнокорейская авиастроительная корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) и индонезийское авиастроительное объединение PT Dirgantara Indonesia (PTDI) заключили соглашение о совместной разработке KF-X и его индонезийского варианта IF-X. ВВС Индонезии заявляли, что намереваются приобрести 50 истребителей IF-X в период до 2040 года, со сборкой всех их на PTDI. Однако фактически индонезийская сторона хронически не платила за участие в программе, и в итоге к настоящему времени выплатила лишь около 400 млрд вон (около 300 млн долл), то есть около пятой части своих первоначальных обязательств. Кроме того, отношения сторон омрачили обвинения южнокорейской стороны в адрес нескольких индонезийских инженеров в ведении промышленного шпионажа на KAI, приведшие к аресту, а затем высылке нескольких индонезийцев.

Тем не менее, южнокорейская сторона, заинтересованная в расширении круга заказчиков и серийности KF-21, продолжает "тянуть" участие Индонезии в проекте, что выразилось и в подписании нового соглашения 11 июня. Ранее было объявлено, что совершивший 16 мая 2023 года первый полет пятый прототип самолета KF-21 (одноместный, серийный и бортовой номер "005") будет в дальнейшем в 2026 году передан для испытаний Индонезии и станет первым прототипом индонезийского варианта этого истребителя IF-X. Также 16 мая 2023 года первый летчик-испытатель ВВС Индонезии совершил первый полет на истребителе KF-21 (четвертом и одновременно первом двухместном прототипе самолёта KF-21 с серийным и бортовым номером "004"). Однако в общем свете происходящего сомнительно, что истребители KF-21 (IF-X) поступят на вооружение ВВС Индонезии в обозримом будущем.

Подписание межправительственного соглашения о приобретении Индонезией перспективных турецких истребителей TAI Kaan. Джакарта, 11.06.2025 (с) TAI