Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan

21 февраля 2024 года на аэродроме турецкого государственного авиастроительного объединения Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAŞ) и авиабазе ВВС Турции Мюртед в Анкаре совершил первый полет первый опытный образец перспективного турецкого истребителя Kaan (программа TF-X).

Первый опытный образец перспективного турецкого истребителя Kaan (программа TF-X) в первом полете. Мюртед (Анкара), 21.02.2024 (с) Turkish Aerospace Industries (TAI)

Программа создания национального истребителя TF-X (турецкое обозначение программы Milli Muharip Uçak - MMU), получившего в 2023 году официальное название Kaan ("Хан"), осуществляется в Турции с 2010 года. Контракт на полномасштабную разработку TF-X был заключен Управлением оборонной промышленности Турции (SSM, ныне SSB) с объединением TAI в августе 2016 года. В январе 2017 года TAI подписало соглашение о сотрудничестве по созданию TF-X с британской корпорацией ВАЕ Systems. В мае 2017 года британская группа Rolls-Royce создала совместное предприятие ТАЕС с турецкой группой Kale для разработки и производства двигателей для самолета TF-X. В 2022 году Управление оборонной промышленности Турции (SSB) подтвердило, что "национальный" двигатель для TF-X будет создаваться совместно с Rolls-Royce, хотя прототипы и первые серии истребителя будут оснащены американскими двигателями General Electric F110-GE-129. Известно, что контролируемая TAI турецкая авиадвигателестроительная компания Tusaş Engine Industries (TEI) заключила с General Electric контракт на закупку 10 двигателей F110-GE-129 для оснащения опытных образцов TF-X.

В настоящее время планируется построить для первого этапа отработки конструкции четыре опытных образца Kaan - головной (был официально презентован 18 марта 2023 года и совершил первый полет 21 февраля 2024 года) и три так называемых Block 0, которые должны начать летные испытания до 2026 года. После этого планируется начать подготовку к серийному производству первой серийной конфигурации Block 1. В мае 2023 года генеральный директор TAI Темел Котил весьма оптимистично заявил, что компания планирует поставить 20 самолетов Block 1 ВВС Турции уже к 2028 году, а затем перейти к темпу производства по два самолета в месяц с 2029 года. Однако согласно презентации ВВС Турции от 2021 года, они планируют получить 10 предсерийных самолетов Block 1 только с 2030 по 2034 годы и лишь с 2034 года перейти к серийным закупкам.

В 2022 году заявлялось о планах создания двухместного варианта TF-X, но в январе 2023 года TAI заявила об отказе от двухместного варианта.

Kaan является весьма крупным двухдвигательным одноместным самолетом, выполненным по малозаметной технологии. Его заявленный максимальный взлетный вес превышает 27 тонн, что, видимо, является заниженной цифрой. Длина самолета составляет 21 м, размах крыла 14 м и высота 6 м - таким образом, геометрически Kaan несколько крупнее, чем американский Lockheed Martin F-22A (длина 18,92 м, размах крыла 13,56 м и высота 5,08 м) и российский Су-57 (длина 20,1 м, размах крыла 14,1 м и высота 4,6 м).

Радиоэлектронное оборудование истребителя Kaan должно быть в основном турецкой разработки и включать бортовую РЛС BÜRFİS с АФАР компании Aselsan, электронно-оптические системы KARAT и TOYGUN, бортовой комплекс обороны Yıldırım-300, нашлемную систему целеуказания. Вооружение должно размещаться во внутренних отсеках.

Первый опытный образец перспективного турецкого истребителя Kaan (программа TF-X) в первом полете. Мюртед (Анкара), 21.02.2024 (с) Turkish Aerospace Industries (TAI)

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