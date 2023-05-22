Индонезийский летчик совершил первый полёт на южнокорейском истребителе KF-21

Сообщено, что 16 мая 2023 года летчик-испытатель военно-воздушных сил Индонезии полковник Мухаммад "Мамонт" Сугиянто стал первым индонезийским пилотом, совершившим полет на перспективном южнокорейском истребителе KAI KF-21 Boramae, который формально считается южнокорейско-индонезийской совместной программой KF-X/IF-X. Полет был произведен с заводского аэродрома южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне на четвертом и одновременно первом двухместном прототипе самолёта KF-21 (серийный и бортовой номер "004"), на переднем кресле в кабине находился летчик-испытатель KAI Джим Тэ Бом.

Летчик-испытатель ВВС Индонезии полковник Мухаммад "Мамонт" Сугиянто после первого полета на четвертом опытном образце (первом двухместном) перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae. Сачхон (Южная Корея), 16.05.2023 (с) KAI

Напомним, что в 2010 году было заключено межправительственное соглашение о присоединении Индонезии к проекту перспективного южнокорейского истребителя KF-X (ныне обозначаемого KF-21 Boramae), при этом доля индонезийской стороны в про­грамме должна была составить 1,6 млрд долл от общей стоимости НИОКР 8,5 млрд долл. В январе 2016 года KAI и индонезийское авиастроительное объединение PT Dirgantara Indonesia (PTDI) заключили соглашение о совместной разработке KF-X и его индонезийского варианта IF-X. ВВС Индонезии заявляли, что намереваются приобрести 50 истребителей IF-X в период до 2040 года. Однако фактически индонезийская сторона хронически не платит за участие в программе. Тем не менее южнокорейская сторона, заинтересованная в расширении круга заказчиков и серийности KF-21, продолжает "тянуть" участие Индонезии в проекте, и было объявлено, совершивший в тот же день 16 мая 2023 года в Сачхоне первый полет пятый прототип самолета KF-21 (одноместный, серийный и бортовой номер "005") будет в дальнейшем в 2026 году передан для испытаний Индонезии и станет первым прототипом индонезийского варианта этого истребителя IF-X. В первом полете пятый прототип KF-21 пилотировал летчик-испытатель ВВС Южной Кореи.

Полковник Мухаммад "Мамонт" Сугиянто закончил летное училище в 2000 году и последние годы проходил службу в оснащенной самолетами ВАЕ Hawk Mk 109/209 1-й эскадрилье 7-го крыла ВВС Индонезии на авиабазе Супадио. Также ВВС Индонезии направили для участия в программе испытаний самолета KF-21 летчика-испытателя подполковника Феррела "Венома" Ригональда.

Первый прототип истребителя KF-21 Boramae (серийный и бортовой номер "001") совершил первый полет на заводском аэродроме KAI в Сачхоне 19 июля 2022 года. Первый полет второго прототипа ("002") состоялся 10 ноября 2022 года, третьего прототипа ("003") - 5 января 2023 года, и четвертого прототипа (первого двухместного, "004") - 20 февраля 2023 года. Теперь поднят пятый прототип. Летные испытания последнего, шестого (второго двухместного) прототипа планируется начать в конце июня 2023 года.

Летчик-испытатель ВВС Индонезии полковник Мухаммад "Мамонт" Сугиянто после первого полета на четвертом опытном образце (первом двухместном) перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae. Сачхон (Южная Корея), 16.05.2023 (с) ВВС Индонезии

Первый полет пятого опытного летного образца (серийный и бортовой номер "005") перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae. Сачхон (Южная Корея), 16.05.2023 (с) KAI