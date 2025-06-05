Администрация Трампа предложила НАСА прекратить разработку ядерных двигателей

Проект бюджета НАСА предполагает прекращение разработки ядерных двигателей

Проект бюджета НАСА, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает прекращение разработки космических ядерных двигателей. Об этом пишет ArsTechnica.

По данным издания, главным из сокращений является предложение Белого дома прекратить участие НАСА в проекте Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO), в рамках которого предполагалось выведение в космос ядерного теплового ракетного двигателя, необходимого для последующих миссий в дальний космос.

Программа DRACO реализовывалась НАСА совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Один из подрядчиков программы — американская военная промышленная корпорация Lockheed Martin — заявил, что получил уведомление от Пентагона о закрытии DRACO. «Хотя мы разочарованы этим решением, оно не меняет нашего видения того, как ядерная энергетика влияет на то, как мы будем исследовать и работать в необъятном космосе», — сказали в компании.

ArsTechnica отмечает, что основная проблема в создании ядерного ракетного двигателя заключается в вопросах безопасности проведения наземных испытаний. Издание подчеркивает, что современные требования безопасности намного строже тех, что были в 1960-х годах, когда появилась соответствующая технология. По словам инженера Aerospace Corporation Грега Мехолика, требование «очистки выхлопных газов двигателей от радиоактивных веществ перед запуском» «может привести к появлению значительно больших, непомерно дорогих объектов, на строительство и сертификацию которых уйдут годы».

«Программа НАСА по ядерной энергетике не завершена. Бюджетное предложение администрации Трампа призывает к продолжению финансирования программы агентства по производству энергии на основе деления с целью создания ядерного реактора, который мог бы обеспечивать энергией базу на поверхности Луны или Марса», — говорится в публикации.

В апреле издание SpaceNews привело заявление президента по космическим двигательным установкам и энергетическим системам американской компании L3Harris Technologies Кристин Хьюстон, согласно которому технологии космической ядерной энергетики и двигательных установок готовы к прорыву после десятилетий разработки, однако их промышленное внедрение потребует последовательного государственного участия.

В июле 2023-го тот же портал сообщил, что НАСА и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрали для запуска на околоземную орбиту ядерный двигатель, создаваемый корпорацией Lockheed Martin в рамках проекта DRACO.