Сингапур заказал в Германии еще две неатомные подводные лодки проекта 218SG

Германское судостроительное объединение thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) 7 мая 2025 года подписало с Агентством оборонной науки и технологий Сингапура (Defence Science and Technology Agency - DSTA) контракт на строительство для военно-морских сил Сингапура еще двух больших неатомных подводных лодок германского проекта 218SG (типа Invincible), в дополнение к четырём лодкам, заказанным Сингапуром ранее. Таким образом, сингапурский флот будет иметь шесть подводных лодок проекта 218SG. Параметры нового контракта не сообщаются.

Третья построенная германским судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) для ВМС Сингапура большая неатомная подводная лодка Illustrious проекта 218SG (типа Invincible) во время испытаний в Германии. Киль, 29.11.2024 (с) @shipspottingaroundtheworld

Ранее в декабре 2013 года Сингапур заключил с объединением TKMS первый контракт на постройку для сингапурского флота двух неатомных подводных лодок специально разработанного под сингапурские требования нового проекта 218SG. В мае 2017 года с TKMS был заключен второй контракт на постройку для ВМС Сингапура еще двух лодок этого типа. Параметры этих контрактов также не сообщались, но неофициальные германские источники оценивали их суммарную стоимость в 3,2 млрд евро.

Строительство данных подводных лодок для Сингапура осуществляется в Киле на входящем в состав TKMS судостроительном предприятии Kieler Werft (бывшая головная верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW). Постройка двух первых лодок для Сингапура была начата там в 2014 году. Головная лодка данного проекта Invincible была спущена на воду в Киле 18 февраля 2019 года и впервые вышла на заводские ходовые испытания из Киля ещё 31 августа 2020 года, но, завершив испытания и доработки, вплоть до 2024 года оставалась в Германии для подготовки личного состава для всех четырех заказанных Сингапуром лодок этого проекта. Лодка Invincible была доставлена на транспортном судне из Германии в Сингапур только 18 сентября 2024 года.

Вторая лодка этого типа Impeccable, в итоге первой доставленная в Сингапур, была спущена на воду в Киле 13 декабря 2022 года. По завершении испытаний лодка Impeccable была доставлена на транспортном судне из Германии в Сингапур 7 июля 2023 года. 24 сентября 2024 года в Сингапуре состоялась официальная церемония ввода Invincible и Impeccable в состав сингапурского флота.

Третья и четвертая лодки Illustrious и Inimitable были начаты постройкой в Киле 12 января 2018 года. Лодка Illustrious была спущена на воду 13 декабря 2022 года, одновременно со спуском второй лодки Impeccable. Четвертая лодка Inimitable была спущена на воду 22 апреля 2024 года. Обе этих лодки сейчас находятся на испытаниях, и, видимо, будут доставлены в Сингапур в 2025 году.

Подводная лодка проекта 218SG является увеличенным вариантом известного германского экспортного проекта неатомной подводной лодки 214. Полное надводное водоизмещение лодки проекта 218SG составляет 2000 тонн, а полное подводное водоизмещение - 2200 тонн. Длина лодки составляет 70 м, а ширина - 6,3 м (у лодки проекта 214 - соответственно полное надводное водоизмещение 1690 тонн, 65 м и 6,3 м). При этом в конструкции лодки проекта 218SG использованы элементы архитектуры другого современного германского проекта 212А - в частности, Х-образные хвостовые рули. Лодка проекта 218SG имеет восемь 533-мм торпедных аппаратов и два 650-мм торпедных аппарата для специальных видов вооружения и оборудования. Лодка оснащена той же воздухонезависимой энергетической установкой, что лодка проекта 214 - то есть двумя модулями электрохимических генераторов HDW/Siemens мощностью по 120 КВт каждый. Лодки проекта 218SG оснащены передовой АСБУ CMS совместной разработки германской компании Atlas Elektronik и сингапурской Singapore Technologies Electronics. Экипаж составляет всего 28 человек.

Новые лодки проекта 218SG должны заменить в составе 7-й флотилии (подводных сил) ВМС Сингапура ранее приобретенные в Швеции подводные лодки - четыре лодки типа Challenger (Sjöormen) шведского проекта A 12 постройки еще конца 1960-х годов (первые две лодки этого типа были выведены из состава сингапурского флота еще в марте 2015 года, а две другие были списаны 25 ноября 2024 года) и две лодки типа Archer (Västergötland) проекта A 17 постройки 1990-х годов, введенные в строй сингапурского флота в 2011-2012 годах после оснащения в Швеции воздухонезависимыми энергетическими установками на основе двигателей Стирлинга.

На церемонии подписания германским судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) контракта с Агентством оборонной науки и технологий Сингапура (Defence Science and Technology Agency - DSTA) на строительство для ВМС Сингапура еще двух больших неатомных подводных лодок германского проекта 218SG (типа Invincible), 07.05.2025 (с) TKMS