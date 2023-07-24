Сингапурский флот получил первую неатомную подводную лодку германского проекта 218SG

20 июля 2023 года в сингапурской главной военно-морской базе Чанги состоялась официальная церемония принятия в состав военно-морских сил Сингапура первой доставленной в Сингапур большой неатомной подводной лодки Impeccable германской постройки проекта 218SG из четырех законтрактованных. В церемонии принял командующий ВМС Сингапура контр-адмирал Шон Уот.

Первая полученная ВМС Сингапура большая неатомная подводная лодка Impeccable германской постройки проекта 218SG, 20.07.2023 (С) министерство национальной обороны Сингапура

Фактически Impeccable является второй построенной в Германии для Сингапура подводной лодкой проекта 218SG. Головная лодка этого типа Invincible впервые вышла на заводские ходовые испытания из Киля ещё 31 августа 2020 года, но, завершив испытания и доработки, пока остаётся в Германии для подготовким личного состава для всех четырех заказанных Сингапуром лодок этого проекта.

Напомним, что министерство национальной обороны Сингапура заключило с германским судостроительным объединением ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) первый контракт на постройку для сингапурского флота двух неатомных подводных лодок специально разработанного под сингапурские требования нового проекта 218SG в декабре 2013 года. В мае 2017 года с TKMS был заключен дополнительный контракт на постройку для ВМС Сингапура еще двух лодок этого типа. Параметры контрактов не сообщались, но неофициальные германские источники оценивали их суммарную стоимость в 3,2 млрд евро.

Строительство данных подводных лодок для Сингапура осуществляется в Киле на входящем в состав TKMS судостроительном предприятии Kieler Werft (бывшая головная верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW). Постройка двух первых лодок для Сингапура была начата там в 2014 году. Головная лодка данного проекта Invincible была спущена на воду в Киле 18 февраля 2019 года, а вторая лодка Impeccable, в итоге первой вошедшая в состав ВМС Сингапура, была спущена на воду 13 декабря 2022 года.

По завершении испытаний вторая лодка Impeccable была 18 мая 2023 года погружена на транспортное судно-док Rolldock Storm, которое вышло из Киля 1 июня и прибыло в Сингапур 7 июля, где лодка 8 июля была выведена из него. Окончательный ввод Impeccable в боевой состав ВМС Сингапура должен быть произведен к концу года.

Третья и четвертая лодки Illustrious и Inimitable были начаты постройкой в Киле 12 января 2018 года, их сдача должна быть произведена с 2024 года. Лодка Illustrious была спущена на воду 13 декабря 2022 года, одновременно со спуском второй лодки Impeccable.

Подводная лодка проекта 218SG является увеличенным вариантом известного германского экспортного проекта неатомной подводной лодки 214. Полное надводное водоизмещение лодки проекта 218SG составляет 2000 тонн, а полное подводное водоизмещение - 2200 тонн. Длина лодки составляет 70 м, а ширина - 6,3 м (у лодки проекта 214 - соответственно полное надводное водоизмещение 1690 тонн, 65 м и 6,3 м). При этом в конструкции лодки проекта 218SG использованы элементы архитектуры другого современного германского проекта 212А - в частности, Х-образные хвостовые рули. Лодка проекта 218SG имеет восемь 533-мм торпедных аппаратов и два 650-мм торпедных аппарата для специальных видов вооружения и оборудования. Лодка оснащена той же воздухонезависимой энергетической установкой, что лодка проекта 214 - то есть двумя модулями электрохимических генераторов HDW/Siemens мощностью по 120 КВт каждый. Лодки проекта 218SG оснащены передовой АСБУ CMS совместной разработки германской компании Atlas Elektronik и сингапурской Singapore Technologies Electronics. Экипаж составляет всего 28 человек.

Новые лодки проекта 218SG должны заменить в составе 171-й эскадры подводных сил ВМС Сингапура ранее приобретенные в Швеции подводные - две лодки типа Challenger (Sjöormen) шведского проекта A 12 постройки еще конца 1960-х годов (еще две лодки этого типа уже были выведены из состава сингапурского флота в марте 2015 года) и две лодки типа Archer (Västergötland) проекта A 17 постройки 1990-х годов, введенные в строй сингапурского флота в 2011-2012 годах после оснащения в Швеции воздухонезависимыми энергетическими установками на основе двигателей Стирлинга.

Построенная в Германии для ВМС Сингапура большая неатомная подводная лодка Impeccable проекта 218SG в Кильском канале в период прохождения испытаний, 28.04.2023 (С) Johann @Johann_U96