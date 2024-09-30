В состав ВМС Сингапура введены первые две неатомные подводные лодки немецкого проекта 218SG

24 сентября 2024 года в сингапурской главной военно-морской базе Чанги состоялась официальная церемония ввода в состав военно-морских сил Сингапура двух первых больших неатомных подводных лодок Invincible и Impeccable германской постройки проекта 218SG, из четырёх заказанных. В церемонии приняли участие премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг и министр национальной обороны Сингапура Нг Енг Хен.

Головная введённая в состав ВМС Сингапура большая неатомная подводная лодка Invincible германской постройки проекта 218SG, 24.09.2024 (с) министерство национальной обороны Сингапура

Министерство национальной обороны Сингапура заключило с германским судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) первый контракт на постройку для сингапурского флота двух неатомных подводных лодок специально разработанного под сингапурские требования нового проекта 218SG в декабре 2013 года. В мае 2017 года с TKMS был заключен дополнительный контракт на постройку для ВМС Сингапура еще двух лодок этого типа. Параметры контрактов не сообщались, но неофициальные германские источники оценивали их суммарную стоимость в 3,2 млрд евро.Строительство данных подводных лодок для Сингапура осуществлялось в Киле на входящем в состав TKMS судостроительном предприятии Kieler Werft (бывшая головная верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW). Постройка двух первых лодок для Сингапура была начата там в 2014 году. Головная лодка данного проекта Invincible была спущена на воду в Киле 18 февраля 2019 года и впервые вышла на заводские ходовые испытания из Киля ещё 31 августа 2020 года, но, завершив испытания и доработки, вплоть до 2024 года оставалсь в Германии для подготовки личного состава для всех четырех заказанных Сингапуром лодок этого проекта. Лодка Invincible была доставлена на транспортном судне из Германии в Сингапур только 18 сентября 2024 года.

Вторая лодка этого типа Impeccable, в итоге первой доставленная в Сингапур, была спущена на воду в Киле 13 декабря 2022 года. По завершении испытаний лодка Impeccable была доставлена на транспортном судне из Германии в Сингапур 7 июля 2023 года.

Третья и четвертая лодки Illustrious и Inimitable были начаты постройкой в Киле 12 января 2018 года. Лодка Illustrious была спущена на воду 13 декабря 2022 года, одновременно со спуском второй лодки Impeccable. Четвертая лодка Inimitable была спущена на воду 22 апреля 2024 года. Обе этих лодки сейчас находятся на испытаниях, и, видимо, будут доставлены в Сингапур в 2025 году.

Подводная лодка проекта 218SG является увеличенным вариантом известного германского экспортного проекта неатомной подводной лодки 214. Полное надводное водоизмещение лодки проекта 218SG составляет 2000 тонн, а полное подводное водоизмещение - 2200 тонн. Длина лодки составляет 70 м, а ширина - 6,3 м (у лодки проекта 214 - соответственно полное надводное водоизмещение 1690 тонн, 65 м и 6,3 м). При этом в конструкции лодки проекта 218SG использованы элементы архитектуры другого современного германского проекта 212А - в частности, Х-образные хвостовые рули. Лодка проекта 218SG имеет восемь 533-мм торпедных аппаратов и два 650-мм торпедных аппарата для специальных видов вооружения и оборудования. Лодка оснащена той же воздухонезависимой энергетической установкой, что лодка проекта 214 - то есть двумя модулями электрохимических генераторов HDW/Siemens мощностью по 120 КВт каждый. Лодки проекта 218SG оснащены передовой АСБУ CMS совместной разработки германской компании Atlas Elektronik и сингапурской Singapore Technologies Electronics. Экипаж составляет всего 28 человек.

Новые лодки проекта 218SG должны заменить в составе 7-й флотилии (подводных сил) ВМС Сингапура ранее приобретенные в Швеции подводные лодки - две лодки типа Challenger (Sjöormen) шведского проекта A 12 постройки еще конца 1960-х годов (еще две лодки этого типа уже были выведены из состава сингапурского флота в марте 2015 года) и две лодки типа Archer (Västergötland) проекта A 17 постройки 1990-х годов, введенные в строй сингапурского флота в 2011-2012 годах после оснащения в Швеции воздухонезависимыми энергетическими установками на основе двигателей Стирлинга.

Официальная церемония ввода в состав военно-морских сил Сингапура двух первых больших неатомных подводных лодок Invincible и Impeccable германской постройки проекта 218SG, 24.09.2024 (с) министерство национальной обороны Сингапура и Edgar Su / Reuters