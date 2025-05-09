В Зеленодольске заложены еще два противодиверсионных катера проекта 21980

Сообщают, что 7 мая 2025 года в Зеленодольске на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входящем в состав АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") состоялась торжественная церемония закладки для Военно-Морского Флота Российской Федерации двух противодиверсионных катеров проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводскими номерами 994 и 995. Они стали 14-м и 15-м катерами проекта 21980, строящимися на Зеленодольском ССЗ.

Церемония закладки на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входящем в состав АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") для ВМФ России двух противодиверсионных катеров проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводскими номерами 994 и 995. Зеленодольск, 07.05.2025 (с) пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Данные катера являются первыми двумя единицами, заложенными по контракту на четыре противодиверсионных катера проекта 21980, подписанному АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" с Министерством обороны Российской Федерации на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" 13 августа 2024 года.

Ранее Зеленодольский ССЗ с 2009 по 2022 годы сдал ВМФ России 13 противодиверсионных катеров проекта 21980 (заводские номера с 981 по 993). Еще пять катеров этого типа были с 2016 по 2024 годы построены для ВМФ на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске, и шесть катеров с 2013 по 2020 годы - на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке. Разработчиком проекта 21980 является АО "Конструкторское бюро "Вымпел".

Еще четыре катера проекта 21980 были построены в 2019 году на АО "Судостроительный завод "Вымпел" для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) для охраны Крымского моста.

Из 24 катеров проекта 21980, построенных для ВМФ России, по шесть единиц находятся в составе Черноморского и Тихоокеанского флотов, пять единиц в составе Северного флота, четыре едницы в составе Балтийского флота и три единицы в составе Каспийской флотилии.

Последний противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") постройки АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" - П-474 с заводским номером 993, введенный в строй ВМФ России в ноябре 2022 года. Кронштадт, июнь 2024 года (с) Вованыч / forums.airbase.ru