Французский ракетный комплекс Foudre

Французская компания Turgis & Gaillard представила проект нового наземного ракетного комплекса (реактивной системы залпового огня) Foudre, предлагаемого вооруженным силам Франции в качестве решения по программе FLP-T (Frappe Longue Portée - Terrestre) для замены ракетных комплексов LRU (модернизированный вариант американской РСЗО М270 MLRS).

Изображение перспективного наземного ракетного комплекса Foudre французской компании Turgis & Gaillard (с) Turgis & Gaillard

Предполагается, что прототип комплекса Foudre ("Молния") будет представлен Turgis & Gaillard на ависалоне в Ле-Бурже в июне 2025 года. Заявлено, что стрельбовые испытания Foudre планируется начать в 2026 году и что комплекс будет готов к серийному производству к концу 2027 года.

Конструктивно Foudre выглядит как полный клон пусковой установки боевой машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS, установленный на автомобильное шасси Renault Kerax 6x6 c бронированной кабиной. Полная боевая масса машины 26 тонн. Сходство с HIMARS закономерно, поскольку комплекс Foudre предназначен в первую очередь для использования американской контейнеризированной ракетной системой MFOM POD, используемой на ракетных комплексах M142 HIMARS и M270 MLRS. Соответственно, аналогично HIMARS, на Foudre может быть установлен один контейнер, вмещающий шесть ракет GMLRS или ER GMLRS, или одну ракету ATACMS, или две новые ракеты PrSM. Также компания-разработчик заявляет о возможности применения в Foudre перспективных французских высокоточных ракет с дальностью стрельбы до 150 км, создаваемых в рамках программы FLP-T. и создаваемых под эгидой объединения MBDA перспективных европейских крылатых ракет ELSA (European Long-Range Strike Approach) (LCM) с дальностью более 1000 км. Кроме того, заявляется возможность применения на Foudre ракет других комплексов - в частности, индийской РСЗО Pinaka.

Главное управление вооружений (DGA) министерства вооруженных сил Франции начало программу FLP-T (Frappe Longue Portée - Terrestre) для замены во французской армии ракетных комплексов LRU (модернизированный вариант американской РСЗО М270 MLRS) в 2024 году. После передачи четырех боевых машин LRU Украине, сейчас у французской армии осталось лищь девять боевых машин LRU, из которых исправны шесть или семь. Ввиду проблем с запасными частями для LRU считается желательным начать их замену уже с 2027 года. Французский закон о военном программировании (LPM) на 2024-2030 годы предусматривает поставку к 2030 году тринадцати новых боевых машин ракетного комплекса по программе FLP-T для замены LRU, а затем еще тринадцати - к 2035 году.

Ранее армия Франции рассматривала возможность для ускоренной замены комплексов LRU приобретения иностранных ракетных комплексов - тех же M142 HIMARS, или немецко-израильских Euro-PULS, южнокорейских K-239 Chunmoo или даже индийских Pinaka. Однако закон о военном программировании на 2024-2030 годы утвердил необходимость "национального" решения, что и повлекло начало программы FLP-T. Для реализации программы FLP-T DGA создало "инновационное партнерство", в рамках которого были сформированы два консорциума: один в составе ArianeGroup и Thales, и другой в составе MBDA и Safran. Они должны представить конкурирующие предложения по новым ракетным комплексам и высокоточным ракетам с дальностью стрельбы 150 км для них, с началом испытаний образцов в середине 2026 года. Однако сейчас считается, что любое выбранное решение не будет готово ранее 2030 года, что ставит плановые сроки замены LRU под угрозу.

На этом фоне компания Turgis & Gaillard и появилась в качестве третьего игрока в FLP-T, предлагая "быструю" замену LRU фактически локализованным клоном HIMARS. Напомним, что ранее компания Turgis & Gaillard получила известность, представив на авиасалоне в Ле-Бурже в 2023 году большой БЛА Aarok. Французские специализированные СМИ сообщают, что Turgis & Gaillard фактически действует при поддержке DGA, которое пытается сделать из этой компании своего рода инновационного игрока нового типа во французской оборонной индустрии в духе американской компании Anduril.

Изображения перспективного наземного ракетного комплекса Foudre французской компании Turgis & Gaillard (с) Turgis & Gaillard