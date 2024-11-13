Франция рассматривает возможность приобретения индийских РСЗО Pinaka

Как сообщило издание "МК.ru" в материале "Париж захотел прикупить в Индии реактивные системы вместо старых американских. Экзотический экспорт понадобился Франции после публичной ссоры с Израилем", французская военная делегация во время недавнего визита в Индию изучила возможность приобретения многоствольных ракетных систем залпового огня Pinaka ("Пинака") и их соответствие требованиям военного ведомства Франции. Об этом агентству ANI рассказал высокопоставленный офицер из состава французской делегации.

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Пуск корректируемой ракеты Guided Pinaka с боевой машины индийской 214-мм реактивной системы залпового огня Pinaka Mk II (c) DRDO