Новый французский большой беспилотный летательный аппарат Aarok

Сообщают, что небольшая французская компания Turgis & Gaillard Industrie представит на открывающемся 19 июня 2023 года авиасалоне в Ле-Бурже первый опытный образец разработанного в секретности большого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Aarok. Данный аппарат, являющийся крупнейшим известным БЛА, построенным во Франции, создается компанией Turgis & Gaillard с 2020 года.

Первый опытный образец большого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Aarok французской компании Turgis & Gaillard Industrie (с) Turgis & Gaillard Industrie

БЛА Aarok, согласно данным разработчика, имеет максимальный взлетный вес 5500 кг и размах крыла 22 метра, что больше, чем у американского General Atomics MQ-9A Reaper. Вес пустого обозначен 2500 кг, а общий вес полезной нагрузки - 3000 кг, причем в зависимости от варианта аппарат будет способен нести до 3000 кг топлива (2000 кг в фюзеляжных баках и 1000 кг в крыльевых баках) или до 1500 кг подвесного вооружения. Силовая установка Aarok представлена носовым турбовинтовым двигателем серии Pratt & Whitney Canada PT6 мощностью 1200 л.с. с тянущим воздушным винтом. В перспективе Turgis & Gaillard планирует также использовать турбовинтовые двигатели Safran Ardiden 3 или GE Aviation Catalyst. Продолжительность полета "более 24 часов". Аппарат имеет усиленное убирающееся шасси, пригодное для полетов с грунтовых полос.

Генеральный директор компании Turgis & Gaillard Патрик Гайяр заявил, что Aarok предназначен для выполнения "задач разведки, высокоточного поражения целей, морского наблюдения, а также ретрансляции многодоменной связи". В последней из этих ролей Aarok будет использоваться как "своего рода французский BACN", сказал Гайяр, имея в виду воздушные узлы связи системы BACN (Battlefield Airborne Communications Node) ВВС США.

Аппарат будет штатно оснащен электронно-оптической станцией (наиболее вероятно, Wescam MX-25 или Euroflir 610). При этом размер БЛА с достаточным пространством под крыльями и фюзеляжем для подвешивания различных типов полезной нагрузки, а также вместительный фюзеляж означает, что он сможет одновременно нести "большой электронно-оптический датчик (камеру), многофункциональную РЛС и полезные нагрузки радиотехнической разведки", говорится в заявлении разработчика.

Оcновным вооружением БЛА называется семейство французских авиационных управляемых бомб Safran AASM Hammer, выпускаемое сейчас в калибрах 125, 250, 500 и 1000 кг. Следует отметить, что ранее Turgis & Gaillard в качестве подрядчика разработала для ВКС Франции комплекс Gerfaut для возможности применения УАБ серии AASM Hammer с различных самолетов (в том числе транспортных), хотя неясно, производится ли Gerfaut серийно. Также на изображениях Aarok на его внешней подвеске демонстрируются управляемые ракеты Hellfire.

"С Hammer у нас дальность стрельбы составит 35 км, поэтому нас не слишком беспокоит "Панцирь" , - хвастливо заявил Патрик Гайяр. Он сообщил, что компания планирует произвести первый полет первого прототипа Aarok до конца этого года. В случае успешности испытаний начало серийных поставок аппарата оптимистично считается возможным с середины 2025 года.

Первый опытный образец большого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Aarok французской компании Turgis & Gaillard Industrie (с) Turgis & Gaillard Industrie

Изображения большого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Aarok французской компании Turgis & Gaillard Industrie (с) Turgis & Gaillard Industrie

Инфографика большого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Aarok французской компании Turgis & Gaillard Industrie (с) Turgis & Gaillard Industrie