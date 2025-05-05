США поставят Украине дополнительное оборудование для истребителей F-16

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 2 мая 2025 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Украине по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) учебного и технического обеспечения для получаемых Украиной истребителей F-16 и сопутствующего оборудования, на общую сумму 310,5 млн долл. В продажу войдут доработки и модификации поставленных самолетов, обучение наземного личного состава, поставки запасных частей, расходных материалов и наземного оборудования, поддержка ремонта, поставки программного обеспечения и документации, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

Погрузка списанного из состава ВВС США нелетного истребителя General Dynamics F-16ADF на борт транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер UR-82027) украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова" для доставки на Украину в качестве источника запасных частей. Тусон, 26.04.2025 (с) HAULPRO

Данное уведомление привлекло широкое внимание, поскольку стало первым сообщением о значимой планируемой военной поставке со стороны США Украине после прихода к власти президента США Дональда Трампа в январе 2025 года. Следует отметить, что уведомление DSCA не определяет порядок финансирования поставки, которая может быть произведена и в счет остающихся ранее выделенных Украине еще администрацией президента США Джо Байдена средств военной помощи.

Чуть ранее, как сообщается, 30 апреля администрация Трампа проинформировала Конгресс США о намерении разрешить экспорт на Украину неназываемого оборонного имущества по линии прямых коммерческих продаж (DCS - Direct Commercial Sales), то есть с закупкой Украиной непосредственно у американской компании-производителя, на сумму около 50 млн долл.

Поставка истребителей F-16 Украине осуществляется при содействии США западноевропейскими странами НАТО из наличия ВВС последних. Принципиальное решение о поставке Украине истребителей F-16 из наличия было принято США и их союзниками в начале 2023 года. 11 июля 2023 года во время Вильнюсского саммита НАТО был подписан меморандум между рядом стран НАТО и Украиной о создании так называемой "Коалиции" по совместной передаче Украине истребителей F-16AM/BM, выводимых из состава ВВС стран Западной Европы и о подготовке для передаваемых самолетов украинского летного и технического состава. Коалиция возглавляется Нидерландами и Данией и сейчас включает также США, Канаду, Бельгию, Люксембург, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Швецию, Великобританию, Францию, Грецию и Болгарию.

17 августа 2023 года и 5 апреля 2024 года правительство США официально одобрило передачу Украине истребителей F-16 европейскими странами. Основная подготовка украинского летного и технического состава для передаваемых истребителей к настоящему времени производится в Нидерландах и Дании и в меньшей степени в США и Норвегии. Остальные страны вносят финансовый вклад или осуществляют подготовку молодого украинского летного состава на начальном или основном этапах летной подготовки, с последующей их подготовкой непосредственно на истребители F-16 в странах-лидерах коалиции.

В июле 2023 года было объявлено о создании Европейского центра подготовки на F-16 (European F-16 Training Center - EFTC), который был открыт на 86-й авиабазе ВВС Румынии в Борче 13 ноября 2023 года. Подготовка украинского личного состава на истребители F-16 там была начата только с конца 2024 года.

К настоящему времени Нидерланды объявили о намерении передать Украине 24 истребителя F-16AM/BM, Дания - 19 истребителей, Бельгия - 30 истребителей, а Норвегия - 12 истребителей плюс 10 самолетов для разборки на запачасти. Таким образом, планируется передача Украине 85 боеготовых истребителей, прошедших модернизацию до уровня F-16AM/BM MLU самых последних версий. Известно, что первые самолеты передали Нидерланды и Дания. 10 июля 2024 года США, Нидерланды и Дания объявили о формальной передаче Украине первых 10 истребителей F-16, первые шесть из которых (бывшие датские самолёты) прибыли на Украину 31 июля, и 4 августа в ходе церемонии на аэродроме Васильков под Киевом были официально введены в состав Воздушных Сил Украины.

Предположительно всего Украина получила 2024 году 20 истребителей F-16, а в 2025 году должна получить еще от 29 до 35. Предполагается, что передача бельгийских самолетов фактически будет начата только в 2026 году и растянется до 2028 года. Лимитирующим фактором поставок является необходимость подготовки украинского летного состава, поскольку, по утверждениям американских СМИ, правительство США еще при Байдене отказало Украине в возможности привлечения для боевого применения украинских истребителей F-16 американского или иностранного летного состава на контрактной основе. К настоящему времени, по достоверным данным, Воздушные силы Украины уже потеряли два истребителя F-16AM.

Сообщается, что еще летом 2024 года США передали Украине с хранения минимум два нелетных истребителя F-16ADF для использования в качестве источников запчастей. 26 апреля 2025 года в аэропорту Тусон в Аризоне на борт транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова" были погружены и 30 апреля отправлены на Украину для той же цели еще четыре нелетных истребителя F-16ADF.