Украина получила первые истребители F-16

В ходе проведенных 4 августа 2024 года с участием президента Украины Владимира Зеленского торжественных мероприятий в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины, состоявшихся, предположительно, на аэродроме Васильков в Киевской области, были впервые представлены первые полученные Украиной от западных стран истребители F-16.

Первые полученные Украиной истребители F-16AM, предположительно, переданные из наличия Нидерландами, представленные на мероприятиях в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины, 04.08.2024 (с) кадр из видео пресс-службы президента Украины

Ранее западные СМИ сообщили, что 31 июля 2024 года на территорию Украины прибыла первая партия передаваемых ей западноевропейскими странами истребителей F-16, что позволило западным странам выдержать формальный график начала их поставок. Согласно сообщению британской газеты "The Times", 31 июля на Украину прибыли шесть истребителей F-16AM/BM, переданных Нидерландами. Согласно более позднему сообщению издания "The Economist", на Украину были поставлены 10 самолетов, а еще 10 должны прибыть до конца года.

Принципиальное решение о поставке Украине истребителей F-16 из наличия было принято США и их союзниками в начале 2023 года. 11 июля 2023 года во время Вильнюсского саммита НАТО был подписан меморандум между 11 странами НАТО и Украиной о создании так называемой "Коалиции" по совместной передаче Украине истребителей F-16AM/BM, выводимых из состава ВВС стран Западной Европы и о подготовке для передаваемых самолетов украинского летного и технического состава. Коалиция возглавляется Нидерландами и Данией и первоначально включала также Канаду, Бельгию, Люксембург, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Швецию и Великобританию. В последующем к коалиции присоединились также США, Франция, Греция и Болгария.

17 августа 2023 года и 5 апреля 2024 года правительство США официально одобрило передачу Украине истребителей F-16 европейскими странами. Основная подготовка украинского летного и технического состава для передаваемых истребителей к настоящему времени производится в Нидерландах и Дании и в меньшей степени в США (12 летчиков) и Норвегии. Остальные страны вносят финансовый вклад или осуществляют подготовку молодого украинского летного состава на начальном или основном этапах летной подготовки, с последующей их подготовкой непосредственно на истребители F-16 в странах-лидерах коалиции.

В июле 2023 года было объявлено о создании Европейского центра подготовки на F-16 (European F-16 Training Center - EFTC), который формируется на 86-й авиабазе ВВС Румынии в Борче. 29 августа 2023 года министерства обороны Румынии и Нидерландов и корпорация Lockheed Martin подписали соглашение о создании EFTC. Нидерланды выделили для эксплуатации в EFTC 18 истребителей F-16AM/BM, первые пять из них прибыли в Борча 7 ноября. Европейский учебный центр F-16 (EFTC) был открыт там после официальной церемонии 13 ноября 2023 года. Командует EFTC офицер ВВС Румынии. Инструкторы предоставляются компанией Draken International из США, а компания Airbus Defence and Space GFD предоставляет инструкторов из Европы. В то же время на первом этапе своей деятельности EFTC сосредоточился на подготовке летного и наземного состава ВВС Румынии, а подготовка украинского личного состава на истребители F-16 там должна начаться только с конца 2024 года. Первые семь летчиков ВВС Румынии закончили подготовку на истребители F-16 в EFTC 31 июля 2024 года.

К настоящему времени Нидерланды объявили о намерении передать Украине 24 истребителя F-16AM/BM, Дания - 19 истребителей, Бельгия - 30 истребителей, а Норвегия, по разным данным - шесть или 12 истребителей плюс 10 самолетов для разборки на запачасти. Таким образом, планируется передача Украине от 79 до 85 боеготовых истребителей, прошедших модернизацию до уровня F-16AM/BM MLU самых последних версий. Известно, что первые самолеты передали Нидерланды, за ними должны быть переданы первые самолеты Данией, с конца 2024 года - первые Норвегией, а с 2025 года - Бельгией, причем передача бельгийских самолетов растянется до 2028 года. Предположительно, таким образом, Украина должна получить в 2024 году всего 20 истребителей, а в 2025 году - еще от 29 до 35. Лимитирующим фактором поставок является необходимость подготовки украинского летного состава, поскольку, по утверждениям американских СМИ, правительство США отказало Украине в возможности привлечения для боевого применения украинских истребителей F-16 американского или иностранного летного состава на контрактной основе. 10 июля 2024 года США, Нидерланды и Дания объявили о формальной передаче Украине первых истребителей F-16, которые теперь прибыли на Украину.

Во время церемонии 4 августа в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины были продемонстрированы три или четыре из первых полученных Украиной истребителей, все они были одноместными F-16AM, предположительно, переданными Нидерландами. На показанных самолетах были подвешены под крыльями по две ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9M Sidewinder, а на законцовках крыла - учебные макеты DATM-120 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C AMRAAM. Cамолеты оснащены нашлемными прицелом JHCMS и установленным на подкрыльевых пилонах бортовым комплексом обороны Pylon Integrated Dispensing System Plus (PIDS+) и Electronic Combat Integrated Pylon System Plus (ECIPS+) производства датской компании Terma. Эти системы представляют стандартную комплектацию датских, голландских и бельгийских модернизированных истребителей F-16AM/BM MLU.

Первые полученные Украиной истребители F-16AM, предположительно, переданные из наличия Нидерландами, представленные на мероприятиях в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины, 04.08.2024 (с) кадры из видео пресс-службы президента Украины

Официальное украинское видео: