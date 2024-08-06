Идентификация двух истребителей F-16AM Воздушных сил Украины

Благодаря появившейся фотографии "инаугурационного" полета двух полученных Воздушными силами Украины истребителей F-16AM MLU с незаретушированными бортовыми номерами на киле удалось идентифицировать происхождение этих самолетов. Воздушные силы Украины на своих F-16 решили полностью скопировать систему бортовой нумерации самолетов ВВС США, нанося на нижнюю часть киля стандартный (распространяемый в том числе на американские военные самолеты, построенные по лицензии за рубежом) цифровой номер ВВС США, первая двухзначная часть которого обозначает американский финансовый год заказа данного борта. На Украине номер дополнили также префиксом "UA".

Два полученных от Дании истребителя F-16AM MLU Воздушных сил Украины с украинскими регистрационными номерами UA 80-3596 (номер ВВС США 80-3596, бортовой номер ВВС Дании Е-596) и UA 80-3599 (номер ВВС США 80-3599, бортовой номер ВВС Дании Е-599), 04.08.2024 (с) Воздушные силы Украины

Два истребителя F-16AM, заснятых во время полета 4 августа 2024 года в ходе проведенных с участием президента Украины Владимира Зеленского торжественных мероприятий в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины, состоявшихся, предположительно, на аэродроме Васильков в Киевской области, имеют регистрационные номера UA 80-3596 и UA 80-3599, соответствующие регистрационным номерам ВВС США 80-3596 и 80-3599, принадлежавшим истребителям F-16A ВВС Дании европейской лицензионной постройки. Таким образом, оба показанных самолета были переданы Украине Данией.

Истребитель UA 80-3596 - самолет F-16A Block 15 с номером ВВС США 80-3596, построенный для Дании по лицензии бельгийским авиастроительным предприятием SABCA, cерийный номер В-099, американский серийный номер 6F-31, в мае 1982 года вошел в состав ВВС Дании с бортовым номером Е-596.

Истребитель UA 80-3599 - самолет F-16A Block 15 с номером ВВС США 80-3599, построенный для Дании по лицензии бельгийским авиастроительным предприятием SABCA, cерийный номер В-109, американский серийный номер 6F-34, в августе 1982 года вошел в состав ВВС Дании с бортовым номером Е-599.

Два полученных от Дании истребителя F-16AM MLU Воздушных сил Украины с украинскими регистрационными номерами UA 80-3596 (номер ВВС США 80-3596, бортовой номер ВВС Дании Е-596) и UA 80-3599 (номер ВВС США 80-3599, бортовой номер ВВС Дании Е-599), 04.08.2024 (с) Воздушные силы Украины