Названа серьезная проблема ВМС США

19FortyFive: Ржавчина стала серьезной проблемой ВМС США

Боевые корабли, которые покрываются ржавчиной, стали серьезной проблемой Военно-морских сил (ВМС) США. Причины активного появления коррозии назвали в публикации 19FortyFive.

«Ржавчина и коррозия, которые усиливаются при постоянном воздействии соленой воды, могут вызвать серьезные нарушения целостности конструкции и другие проблемы, чего Военно-морской флот не отрицает», — пишет издание.

Отмечается, что ржавчину на кораблях не успевают устранять из-за активности флота США. Автор подчеркнул, что многие корабли находятся на учениях и в походах по 6-8 месяцев подряд. Кроме того, на покрытие кораблей влияет солнечный свет, соленая вода и перепады температур.

Ранее в апреле агентство Bloomberg писало, что передачу атомного авианосца «Джон Ф. Кеннеди» типа «Джеральд Р. Форд», который строят для ВМС США, могут задержать из-за проблем с оборудованием.

В августе 2022 года в публикации The Washington Times ржавчину назвали более страшным противником американского флота, чем Россия или Китай.