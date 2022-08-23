В США рассказали о «проигрывающих ржавчине» ВМС

Эсминец ВМС США во время маневров Sea Breeze 2021 в Черном море.

Ржавчина на кораблях Военно-морских сил (ВМС) США является более страшным противником, чем Россия или Китай. О ржавчине на американских кораблях рассказали в публикации The Washington Times.

«Пентагон заклеймил Китай "постоянным соперником", а Россию — "острой угрозой", но, кажется, ВМС США столкнулись с еще более грозным и коварным вызовом — ржавчиной. (…) Некоторые даже опасаются, что ржавчина выигрывает эту войну», — пишет издание.

Отмечается, что эсминец, покрытый ржавчиной, более заметен в море. Также ржавчина на кораблях бросает тень на имидж ВМС США. Капитан Военно-морских сил США в отставке Карл Шустер отметил, что ржавчина снижает прочность корабля на треть.

В 2014 году в Пентагоне подсчитали, что затраты на удаление ржавчины с корпуса одного корабля ВМС составляет три миллиарда долларов в год.

В ноябре 2021 года издание The Drive сравнило ржавеющие корабли ВМС США на базе Норфолк с кораблями Военно-морского флота СССР в дни после распада Советского Союза.